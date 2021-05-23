Недавно Китай запретил финансовым учреждениям предлагать клиентам любые услуги, включающие криптовалюту, в частности: регистрацию, торговлю, клиринг и расчеты. Вероятно, основная цель – сдерживание спекулятивных торгов.
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Отметим, вышеупомянутые действия привели к снижению цен на Bitcoin, Ethereum и другие популярные монеты. Пока никаких подробностей, как будет функционировать горячая линия и каким образом ,elen наказывать нарушителей – нет.