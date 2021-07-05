В своих стараниях в направлении разработки сверхмощных машин Китай может сравниться разве что со США. В свою очередь, Япония и Южная Корея прилагают максимум усилий, чтобы догнать передовые страны.

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Type 003 / Фото Navalnews

Почему это важно

Авианосцы составляют чрезвычайную важность для ведущих военно-морских сил мира. Королевский военно-морской флот Великобритании, Военно-морские силы Франции и ВМС Индии – участники игры, которые уже продемонстрировали значительные достижения в этом направлении.

Проект Type 003 / Фото Navalnews

Характеристики и особенности Type 003

длина авианосца составит около 320 метров – несколько меньше, чем длина нового авианосца американских ВМС - USS Gerald R. Ford (CVN-78).

наличие трех стартовых катапульт;

говорят, что китайский корабль применять электромагнитную систему для запуска самолетов вместо паровых катапульт;

предварительно, на корабле будет базироваться, в частности, авианосная версия истребителя-невидимки FC-31.

Истребитель-невидимка FC-31 / Фото Navalnews