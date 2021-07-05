У своїх стараннях в напрямку розробки надпотужних машин Китай може зрівнятися хіба що зі США. Своєю чергою, Японія і Південна Корея докладають максимум зусиль, аби наздогнати передові країни.

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Type 003 / Фото Navalnews

Чому це важливо

Авіаносці становлять першочергову необхідність для провідних військово-морських сил світу. Королівський військово-морський флот Великобританії, Військово-морські сили Франції та ВМС Індії – учасники гри, які вже продемонстрували неабиякі досягнення в цьому напрямку.

Проєкт Type 003 / Фото Navalnews

Характеристики та особливості Type 003

довжина авіаносця становитиме близько 320 метрів – дещо менше, аніж довжина новітнього авіаносця американських ВМС – USS Gerald R. Ford (CVN-78).

наявність трьох стартових катапульт;

подейкують, що китайський корабель застосовуватиме електромагнітну систему для запуску літаків замість парових катапульт;

попередньо, на кораблі базуватиметься, зокрема, авіаносна версія винищувача-невидимки FC-31.

Винищувач-невидимка FC-31 / Фото Navalnews