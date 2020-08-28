Китай планирует активно внедрять технологические инновации для быстрого и высококачественного развития даже во время кризиса.

Так, будет происходить мобилизация национальных ресурсов и привлечение исследовательских групп мирового уровня. Об этом заявил президент КНР Си Цзиньпин, сообщает FXteam.

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Китай хочет открывать свою экономику в дальнейшем. Большое внимание будут уделять участию в реформировании глобального економического управления, чтобы продвигать наиболее равноправную и умную систему управления, сообщает Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин Китайский государственный, политическийй и партийный деятель. Действующий генеральный секретарь Коммунистической партии Китая. С 14 марта 2013 является главнокомандующим Китайской Народной Республики и председателем Центрального военного совета КНР. Нередко Си Цзиньпина называют "верховным лидером Китая". Он занимает руководящие должности в партиях, армии и пост в руководящем органе Китая – Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК.

Напомним, экономика Китая выросла на 3,2% во втором квартале после рекордного спада в начале 2020 года. Вторая по величине экономика мира потерпела резкий упадок в течение первых трех месяцев года во время карантина из-за коронавируса.

Китайский экспорт в долларах в июле увеличился на 7,2%, а импорт упал на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Генеральной таможенной администрации страны, сообщает CNBC.