Китай має намір активно впроваджувати технологічні інновації задля забезпечення швидкого та високоякісного розвитку навіть у час кризи.

Відтак, відбуватиметься мобілізація національних ресурсів і залучення дослідницьких груп світового рівня. Про це заявив президент КНР Сі Цзіньпін, повідомляє FXteam.

Важливо! Бізнес і криза в Україні: які існують пільги та можливості

Китай планує відкривати свою економіку і надалі. Велику увагу приділятимуть участі у реформуванні глобального економічного управління, аби просувати найбільш рівноправну та розумну систему управління, відзначає Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін Китайський державний, політичний та партійний діяч. Є чинним генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю. Від 14 березня 2013 року є головнокомандувачем Китайської Народної Республіки та головою Центральної військової ради КНР. Нерідко Сі Цзіньпіна називають "верховним лідером Китаю". Він займає керівні посади в партіях, армії та пост в керівному органі Китаю – Постійному комітеті Політбюро ЦК КПК.

Нагадаємо, економіка Китаю зросла на 3,2% у другому кварталі після рекордного спаду на початку 2020 року. Друга за величиною економіка світу зазнала різко занепаду впродовж перших трьох місяців року під час карантину через коронавірус.

Китайський експорт у доларах у липні збільшився на 7,2%, а імпорт впав на 1,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Генеральної митної адміністрації країни, повідомляє CNBC.