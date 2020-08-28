Китай активізує технологічні інновації для стимулювання росту економіки
Китай має намір активно впроваджувати технологічні інновації задля забезпечення швидкого та високоякісного розвитку навіть у час кризи.
Відтак, відбуватиметься мобілізація національних ресурсів і залучення дослідницьких груп світового рівня. Про це заявив президент КНР Сі Цзіньпін, повідомляє FXteam.
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Китай планує відкривати свою економіку і надалі. Велику увагу приділятимуть участі у реформуванні глобального економічного управління, аби просувати найбільш рівноправну та розумну систему управління, відзначає Сі Цзіньпін.
Сі ЦзіньпінКитайський державний, політичний та партійний діяч. Є чинним генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю. Від 14 березня 2013 року є головнокомандувачем Китайської Народної Республіки та головою Центральної військової ради КНР. Нерідко Сі Цзіньпіна називають "верховним лідером Китаю". Він займає керівні посади в партіях, армії та пост в керівному органі Китаю – Постійному комітеті Політбюро ЦК КПК.
Нагадаємо, економіка Китаю зросла на 3,2% у другому кварталі після рекордного спаду на початку 2020 року. Друга за величиною економіка світу зазнала різко занепаду впродовж перших трьох місяців року під час карантину через коронавірус.