В Китае старый завод превратили в инновационное пространство: невероятные фото
Источник:New Atlas
В Шэньчжэне (Китай) открыли инновационное пространство Idea Factory. Специалистам удалось реконструировать заброшенное здание старого завода. Теперь вместо него – современные офисные помещения и общественный парк.
Проект разработало архитектурное бюро MVRDV. Воплощение замысла происходило в сотрудничестве с Городским научно-исследовательским институтом Ванке, vaLue Design и Шэньчжэньским институтом архитектурного дизайна Bowan.
Интересно В США представили экологичный дом, который сможет прослужить до 500 лет
Вместо того чтобы сносить и перестраивать, проект рационально обновляет запущенное здание, сохраняя при этом часть истории,
– отмечают в MVRDV.
К тому же, восстановительные работы производят меньше выбросов углерода, чем строительство с нуля.
Idea Factory: несколько фактов
- внутренняя площадь – 11 000 квадратных метров;
- имеет 6 этажей;
- в новом здании расположились офисы для сдачи в аренду;
- на крыше обустроили зеленый парк, который вмещает: зоны отдыха, тренажерный зал, танцплощадку и прочее;
- территории разделены бамбуковыми перегородками, формируя пространство, подобное лабиринту.
Инновационное пространство Idea Factory / Фото MVRDV