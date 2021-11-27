В Китае старый завод превратили в инновационное пространство: невероятные фото

27 ноября 2021 , 21:59
Читати новину українською

Источник:

New Atlas

В Шэньчжэне (Китай) открыли инновационное пространство Idea Factory. Специалистам удалось реконструировать заброшенное здание старого завода. Теперь вместо него – современные офисные помещения и общественный парк.

Проект разработало архитектурное бюро MVRDV. Воплощение замысла происходило в сотрудничестве с Городским научно-исследовательским институтом Ванке, vaLue Design и Шэньчжэньским институтом архитектурного дизайна Bowan.

Интересно В США представили экологичный дом, который сможет прослужить до 500 лет

Вместо того чтобы сносить и перестраивать, проект рационально обновляет запущенное здание, сохраняя при этом часть истории,
– отмечают в MVRDV.

К тому же, восстановительные работы производят меньше выбросов углерода, чем строительство с нуля.

Idea Factory: несколько фактов

  • внутренняя площадь – 11 000 квадратных метров;
  • имеет 6 этажей;
  • в новом здании расположились офисы для сдачи в аренду;
  • на крыше обустроили зеленый парк, который вмещает: зоны отдыха, тренажерный зал, танцплощадку и прочее;
  • территории разделены бамбуковыми перегородками, формируя пространство, подобное лабиринту.

Инновационное пространство Idea Factory / Фото MVRDV

 

 

Автор: Катерина Сердюк