В Китае установили необычный мировой рекорд. Там удалось зафиксировать самую длинную анимацию, которую когда-либо выполняли беспилотные летательные аппараты.

Это произошло еще 18 декабря 2020 года. Потрясающие фото и видео, как и информацию о самом факте рекорда, опубликовали в феврале 2021 на сайте Книги рекордов Гинесса.

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Что известно о шоу

Идея такого зрелищного шоу принадлежала группе EFYI, которая производит дроны, и представителям китайского университета города Тяньцзинь. Вместе им удалось создать уникальную "звездную ночь".

Справка. Используя 600 беспилотников, команда установила мировой рекорд – показала самую длинную анимацию с помощью беспилотных летательных аппаратов. Время – 26 минут 19 секунд.

Анимация изобразила жизни всемирно известного художника-импрессиониста Винсента Ван Гога. Беспилотники должны были генерировать 12 изображений в секунду, чтобы быть анимированными.

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В зрелищном шоу принимали участие беспилотники модель Agile Bee II. Такое устройство весит 1,45 килограмма, летит со скоростью 10 метров в секунду и может оставаться в воздухе до 38 минут.

Дроны воссоздали известные картины Винсента Ван Гога:

"Пшеничное поле с кипарисами";

"Кипарисы и две женщины";

"Шелковица осенью";

"Звездная ночь";

"Звездная ночь над Роной";

"Цветущий миндаль";

"Подсолнухи";

"Спальня в Арле";

автопортрет художника.

Что говорят авторы идеи

По словам Чжана Сици, операционного директора EFYI, анимация – сложная задача для дронов. Во время предыдущих демонстраций одни изображения налетали на другие.

Создание полнометражной анимации является сложным вызовом для всей команды – как в техническом, так и в творческом плане,

– подчеркнул он.

"Анимация – это лучший способ рассказать историю именно так, какой вы ее видите", – подытожил операционный директор китайской компании.