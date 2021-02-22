Рекорд: 600 беспилотников показали в ночном небе шоу о жизни Ван Гога – видео поражает
В Китае установили необычный мировой рекорд. Там удалось зафиксировать самую длинную анимацию, которую когда-либо выполняли беспилотные летательные аппараты.
Источник:Guinness World Records
Это произошло еще 18 декабря 2020 года. Потрясающие фото и видео, как и информацию о самом факте рекорда, опубликовали в феврале 2021 на сайте Книги рекордов Гинесса.
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Что известно о шоу
Идея такого зрелищного шоу принадлежала группе EFYI, которая производит дроны, и представителям китайского университета города Тяньцзинь. Вместе им удалось создать уникальную "звездную ночь".
Анимация изобразила жизни всемирно известного художника-импрессиониста Винсента Ван Гога. Беспилотники должны были генерировать 12 изображений в секунду, чтобы быть анимированными.
Шоу беспилотников в ночном небе Тяньцзиня: видео Guinness World Records
В зрелищном шоу принимали участие беспилотники модель Agile Bee II. Такое устройство весит 1,45 килограмма, летит со скоростью 10 метров в секунду и может оставаться в воздухе до 38 минут.
Дроны воссоздали известные картины Винсента Ван Гога:
- "Пшеничное поле с кипарисами";
- "Кипарисы и две женщины";
- "Шелковица осенью";
- "Звездная ночь";
- "Звездная ночь над Роной";
- "Цветущий миндаль";
- "Подсолнухи";
- "Спальня в Арле";
- автопортрет художника.
Что говорят авторы идеи
По словам Чжана Сици, операционного директора EFYI, анимация – сложная задача для дронов. Во время предыдущих демонстраций одни изображения налетали на другие.
Создание полнометражной анимации является сложным вызовом для всей команды – как в техническом, так и в творческом плане,
– подчеркнул он.
"Анимация – это лучший способ рассказать историю именно так, какой вы ее видите", – подытожил операционный директор китайской компании.
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