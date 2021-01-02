Компания интегрировала специальный программно-аппаратный комплекс, который в режиме реального времени будет осуществлять расчет расстояния и отсчет до прибытия поезда. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

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Пассажиры смогут увидеть информацию о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон. Данные будут появляться с периодичностью на высококачественных дисплеях.

Пожелание такой услуги выразили 10 000 киевлян, подписав петицию. И мы нашли партнерские возможности ее внедрить,

– рассказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Специалисты проведут монтаж систем в течение 2021 года. Отмечают, что на каждой станции появится не менее 12 таких часов. Кроме того, системы подключат к единой цифровой сети, поэтому все данные будут оперативно обновляться. Также на экранах можно увидеть: