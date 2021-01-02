Побажання такої послуги висловили 10 000 киян, підписавши петицію. І ми знайшли партнерські можливості її впровадити,

– розповів начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Фахівці проведуть монтаж систем впродовж 2021 року. Відзначають, що на кожній станції з'явиться щонайменше 12 таких годинників. Крім того, системи під'єднають до єдиної цифрової мережі, тож усі дані оперативно оновлюватимуться. Також на екранах можна побачити: