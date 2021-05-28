Говорится о модернизации электропоезда ЭР-9М № 544. Соответствующий заказ поступил к предприятию от Укрзализныци.

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Изменили, в частности, общий экстерьер вагонов. Его покрасили современными лако-красочными материалами. Кроме этого в вагонах установили новые диваны.

Также в поезде появились светодиодные осветительные приборы и система оповещения. Заработали электронные маршрутные указатели и информационные табло.

Ступеньки высадки и посадки пассажиров отныне при необходимости подсвечиваются. Путешествовать можно будет и с велосипедом, для этого оборудовали специальное место.



Как изменился электропоезд / Фото завода

В вагонах работает система пожарной сигнализации и аэрозольного пожаротушения. В то же время в Тамборы есть таблички с напоминанием о запрете курения.

Не обошли изменения и локомотивную бригаду, которая обслуживает электрический поезд. Для них, в частности, во время проведения ремонта установили: