Создатели проекта "Читать Киев" разработали и установили 20 табличек-писем с цитатами украинских писателей ХХ–ХХI веков о Киеве. Они размещены в 20 наиболее знаковых уголках столицы.

Авторы создали клумбы с памятными конвертами и разместили их в центральных районах столицы и на Подоле. Об этом разработчики сообщили на странице Художественный магазин Nebo в Facebook.

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Как возникла идея?

Главная цель проекта – раскрыть украинскую идентичность города. На табличках-конвертах размещены не только знаковые слова украинских писателей о городе, но и специальные QR-коды, просканировав которые пользователь перейдет на сайт проекта. Горожане и гости столицы смогут посмотреть полный текст, узнать больше о его авторе и месте, которое он описывает. Поэтому "литературный квест" по Киеву можно пройти как оффлайн, так и онлайн.

Литературный проект "Читать Киев" / Художественный книжный магазин Nebo

Создатели литературно-культурного пространства уверяют, что эти цитаты имеют чрезвычайно большую ценность, ведь сегодня, на тридцатом году независимости, символическое пространство Киева недостаточно вписано в собственно украинский культурный контекст. Более того, произведения, представляющие образ Киева, до сих пор не стали широкоизвестными и узнаваемыми.

Киев, Харьков, Одесса, Львов всегда были мощными очагами культурной жизни Украины. Неповторимое лицо Киева, его древняя история и особая атмосфера вдохновили десятки украинских писателей на замечательные строки и целые тексты, где сам город предстает не просто ландшафтом, а героем произведения, – отмечают авторы проекта "Читать Киев".

Литературный проект "Читать Киев" / Художественный книжный магазин Nebo

Где искать письма?

Для установления символических скульптур с цитатами выдающихся украинских писателей разработчики выбрали следующие локации:

замок Ричарда;

кафе-клуб Купидон;

Золотые Ворота;

улица Михайловская;

стадион "Динамо";

двор с воронами на Рейтарской;

памятник Богдану Хмельницкому;

Киево-Печерская лавра и другие.

Литературный проект "Читать Киев" / Художественный книжный магазин Nebo

Писатели, слова которых разместили в конвертах

Разработчики использовали цитаты Лины Костенко, Павла Загребельного, Василия Стуса, Михайля Семенко, Гео Шкурупия, Виктора Недоступа, Валерьяна Пидмогильного, Юрия Андруховича, Максима Рыльского, Ивана Нечуй-Левицкого и других.

Например, письмо со словами Оксаны Драй-Хмары установили на улице Грушевского, а Владимира Сосюры – у Золотых ворот.

Слова легендарных мастеров украинского слова – на самом деле послания, что оставили для нас те выдающиеся личности, которые проживали в городе десятки лет назад, но по-настоящему любили Киев и восхищались им.