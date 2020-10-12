Читайте Киев: в столице установили таблички с цитатами выдающихся украинских авторов
Создатели проекта "Читать Киев" разработали и установили 20 табличек-писем с цитатами украинских писателей ХХ–ХХI веков о Киеве. Они размещены в 20 наиболее знаковых уголках столицы.
Авторы создали клумбы с памятными конвертами и разместили их в центральных районах столицы и на Подоле. Об этом разработчики сообщили на странице Художественный магазин Nebo в Facebook.
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Как возникла идея?
Главная цель проекта – раскрыть украинскую идентичность города. На табличках-конвертах размещены не только знаковые слова украинских писателей о городе, но и специальные QR-коды, просканировав которые пользователь перейдет на сайт проекта. Горожане и гости столицы смогут посмотреть полный текст, узнать больше о его авторе и месте, которое он описывает. Поэтому "литературный квест" по Киеву можно пройти как оффлайн, так и онлайн.
Литературный проект "Читать Киев" / Художественный книжный магазин Nebo
Киев, Харьков, Одесса, Львов всегда были мощными очагами культурной жизни Украины. Неповторимое лицо Киева, его древняя история и особая атмосфера вдохновили десятки украинских писателей на замечательные строки и целые тексты, где сам город предстает не просто ландшафтом, а героем произведения, – отмечают авторы проекта "Читать Киев".
Литературный проект "Читать Киев" / Художественный книжный магазин Nebo
Где искать письма?
Для установления символических скульптур с цитатами выдающихся украинских писателей разработчики выбрали следующие локации:
- замок Ричарда;
- кафе-клуб Купидон;
- Золотые Ворота;
- улица Михайловская;
- стадион "Динамо";
- двор с воронами на Рейтарской;
- памятник Богдану Хмельницкому;
- Киево-Печерская лавра и другие.
Литературный проект "Читать Киев" / Художественный книжный магазин Nebo
Писатели, слова которых разместили в конвертах
Разработчики использовали цитаты Лины Костенко, Павла Загребельного, Василия Стуса, Михайля Семенко, Гео Шкурупия, Виктора Недоступа, Валерьяна Пидмогильного, Юрия Андруховича, Максима Рыльского, Ивана Нечуй-Левицкого и других.
Например, письмо со словами Оксаны Драй-Хмары установили на улице Грушевского, а Владимира Сосюры – у Золотых ворот.
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