Читайте Київ: у столиці встановили таблички з цитатами видатних українських авторів
Творці проєкту "Читати Київ" розробили та встановили 20 табличок-листів з цитатами українських письменників ХХ—ХХI століть про Київ. Вони розміщені в 20 найбільш знакових куточках столиці.
Автори створили клумби з пам’ятками у вигляді листів та розмістили їх в центральних районах столиці та на Подолі. Про це розробники повідомили на сторінці Мистецької книгарні Nebo у Facebook.
Читайте також: Як може змінитися Вокзальна площа в Києві: сучасний проєкт реконструкції – фото
Для встановлення символічних скульптур з цитатами видатних українських письменників розробники обрали наступні локації:
- замок Річарда;
- кнайп-клуб Купідон;
- Золоті Ворота;
- вулиця Михайлівська;
- стадіон "Динамо";
- двір з круками на Рейтарській;
- пам'ятник Богдану Хмельницькому;
- Києво-Печерська лавра та інші.
Літературний проєкт "Читати Київ" / Мистецька книгарня Nebo
Письменники, слова яких розмістили в конвертах
Розробники використали цитати Ліни Костенко, Павла Загребельного, Василя Стуса, Михайля Семенка, Гео Шкурупія, Віктора Недоступа, Валер’яна Підмогильного, Юрія Андруховича, Максима Рильського, Івана Нечуя-Левицького та інших.
Наприклад, лист зі словами Оксани Драй-Хмари встановили на вулиці Грушевського, а Володимира Сосюри – біля Золотих воріт.
-
Штучний інтелект на варті безпеки праці: на Ладижинській ТЕС вдвічі знизилися порушення – ДТЕК29 вересня , 18:59
-
Мільярдер Джефф Безос розповів, які люди досягають успіху в бізнесі9 жовтня , 12:50
-
Перший мультикоптер українського виробництва використовуватимуть у ЗСУ: фото та відео11 жовтня , 22:35