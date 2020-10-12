Автори створили клумби з пам’ятками у вигляді листів та розмістили їх в центральних районах столиці та на Подолі. Про це розробники повідомили на сторінці Мистецької книгарні Nebo у Facebook.

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Як виникла ідея?

Головна мета проєкту – розкрити українську ідентичність міста. На табличках-конвертах розміщені не лише знакові слова українських письменників про місто, а й спеціальні QR-коди, відсканувавши які користувач перейде на сайт проєкту. Містяни та гості столиці зможуть переглянути повний текст, дізнатися більше про його автора та місце, яке він описує. Тому "літературний квест" Києвом можна пройти як офлайн, так і онлайн.

Літературний проєкт "Читати Київ" / Мистецька книгарня Nebo

Творці літературно-культурного простору запевняють, що ці цитати мають надзвичайно велику цінність, адже сьогодні, на тридцятому році незалежності, символічний простір Києва недостатньо вписаний у власне український культурний контекст. Ба більше, твори, що презентують образ Києва, досі не стали широковідомими та впізнаваними.

Київ, Харків, Одеса, Львів завжди були потужними осередками культурного життя України. Неповторне обличчя Києва, його давня історія та особлива атмосфера надихнули десятки українських письменників на чудові рядки й цілі тексти, де саме місто постає не просто ландшафтом, а героєм твору, – відзначають автори проєкту "Читати Київ".

Літературний проєкт "Читати Київ" / Мистецька книгарня Nebo

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