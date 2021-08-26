В Киеве презентовали швейцарский электропоезд Stadler Flirt: фото

В Киеве представили электропоезд швейцарской компании Stadler. Укрзализныця планирует закупить поезда и запустить их на пригородных маршрутах столицы в рамках проекта City Express.

Вскоре Украина и Швейцария должны подписать меморандум о сотрудничестве. Первые поезда планируют получить до конца 2022 года.

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Тендер на покупку подвижного состава для проекту City Express должны объявить в конце сентября. Для нужд Киева необходимо закупить около 10 – 20 электропоездов.

Электропоезд внутри / Фото LIGA.net

О поезде

Stadler Flirt – скоростной легкий инновационный региональный поезд. Электропоезда активно курсируют в Германии, Италии, Чехии, Беларуси, Польше и других странах.

Мы присутствуем в 40 странах и там не хватает Украины,

– заявил и.о. гендиректора Stadler Петер Шпулер.

Кроме того, он прикрепил табличку с украинским флагом на глобальную карту присутствия компании. Stadler также рассматривает перспективу строительства завода непосредственно в Украине.

Характеристики поезда:

максимальная скорость – 160 километров в час;

общее количество мест – 262;

предусмотрены места первого и второго класса, а также – места для людей с ограниченными возможностями;

в каждом вагоне есть два туалета;

под сиденьями расположены розетки;

надписи на сиденьях дублируются шрифтом Брайля.

В рамках проекта City Express будут развивать сообщение Киева с 16 населенными пунктами: Триполье, Кагарлык, Мироновка, Бровары, Бобровица, Носовка, Борисполь, Березань, Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь, Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево.