Высокотехнологичная разработка: в Киеве представили боевой дрон, что не имеет аналогов в мире

Украинцы создали уникальный военный беспилотник ACE ONE. Разработку представили в рамках Международной специализированной выставки "Оружие и безопасность – 2021", состоявшейся в Киеве.

Беспилотник предназначено для оборонной защиты воздушного пространства Украины. Он не имеет аналогов ни в Украине, ни в мире.

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Что известно о дроне

По словам одного из конструкторов и руководителей проекта Александра Лося, в основе разработки лежат новейшие технологии Stealth. Беспилотник обладает уникальными характеристиками и имеет форму плоского крыла, что делает его практически невидимым для радаров и его сложно вычислить. ACE ONE является почти сверхзвуковым – он развивает скорость до 1 000 километров в час. Управление осуществляется с помощью системы ИИ, которая может управлять рядом таких дронов одновременно.

В своем классе боевых беспилотников, которые могут переносить вооружение до 1 тонны – ACE ONE – это №1,

– рассказал один из конструкторов и руководителей проекту Александр Лось.

Разработчики объясняют, что в случае нападения беспилотника-разведчика на Украину, ACE ONE максимально оперативно и успешно уничтожит его. Дело в том, что он значительно быстрее и мощнее по всем характеристикам.

"Также ACE ONE используется для быстрого рывка на территорию противника, выполнения операции и возвращения на наземную станцию", – добавил соучредитель проекта Владимир Усов.

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Над проектом работали 25 украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли. Главными конструкторы разработки – президент ГП "Антонов" Александр Лось и бывший глава ГКАУ, член Международной академии космонавтики Владимир Усов. Разработчики двигателя – ГП "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич". Производством планера занималось ООО "Гидробест".