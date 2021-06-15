Безпілотник призначено для оборонного захисту повітряного простору України. Він не має аналогів ані в Україні, ані у світі.

До теми В Україні запустили сайт системи національного спротиву

Що відомо про дрон

За словами одного з конструкторів і керівників проєкту Олександра Лося, в основі розробки лежать новітні технології Stealth. Безпілотник володіє унікальними характеристиками та має форму плоского крила, що робить його практично невидимим для радарів і його складно вирахувати. ACE ONE є майже надзвуковим – він розвиває швидкість до 1 000 кілометрів за годину. Управління здійснюється за допомогою системи ШІ, яка може керувати низкою таких дронів одночасно.

У своєму класі бойових безпілотників, які можуть переносити озброєння до 1 тонни – ACE ONE – це №1,

– розповів один із конструкторів і керівників проєкту Олександр Лось.

Розробники пояснюють, що у випадку нападу безпілотника-розвідника на Україну, ACE ONE максимально оперативно та успішно знищить його. Річ у тім, що він значно швидший і потужніший за усіма характеристиками.

"Також ACE ONE використовується для швидкого ривка на територію противника, виконання операції та повернення на наземну станцію, – додав співкерівник проєкту Володимир Усов .

У Києві презентували унікальний бойовий дрон: дивіться відео

Довідка: Над проєктом працювали 25 українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі. Головними конструктори розробки – президент ДП "Антонов" Олександр Лось та колишній голова ДКАУ, член Міжнародної академії космонавтики Володимир Усов. Розробники двигуна – ДП "Івченко-Прогрес" та "Мотор Січ". Виробництвом планера займалося ТОВ "Гідробест".