Безпілотник призначено для оборонного захисту повітряного простору України. Він не має аналогів ані в Україні, ані у світі.
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Що відомо про дрон
За словами одного з конструкторів і керівників проєкту Олександра Лося, в основі розробки лежать новітні технології Stealth. Безпілотник володіє унікальними характеристиками та має форму плоского крила, що робить його практично невидимим для радарів і його складно вирахувати. ACE ONE є майже надзвуковим – він розвиває швидкість до 1 000 кілометрів за годину. Управління здійснюється за допомогою системи ШІ, яка може керувати низкою таких дронів одночасно.
У своєму класі бойових безпілотників, які можуть переносити озброєння до 1 тонни – ACE ONE – це №1,
– розповів один із конструкторів і керівників проєкту Олександр Лось.
Розробники пояснюють, що у випадку нападу безпілотника-розвідника на Україну, ACE ONE максимально оперативно та успішно знищить його. Річ у тім, що він значно швидший і потужніший за усіма характеристиками.
"Також ACE ONE використовується для швидкого ривка на територію противника, виконання операції та повернення на наземну станцію, – додав співкерівник проєкту Володимир Усов.
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