В Оболонском районе Киева возводят новейшее публичное пространство – Vcentri Hub. Авторы инициативы хотят открыть аналогичные хабы в каждом районе города.

Проект внедряется Департаментом общественных коммуникаций. Специалисты уже осуществляют ремонтные работы на территории первого хаба в Оболонском районе.

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За последние годы мы только убедились в том, что для развития города нужна постоянная коммуникация власти и общества. Такие площадки именно дают возможность наладить и осуществлять эту коммуникацию,

– отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Проект публичного пространства Vcentri Hub / Фото пресс-cлужби КМДА

Подчеркивают, что инновационное пространство обустроят в соответствии с современными требованиями. На площадке предусмотрено:

детская комната;

система климат-контроля;

доступ для маломобильных групп населения.

Кроме того, публичное пространство будет абсолютно бесплатным. Общественные организации могут использовать эти учреждения для проведения своих мероприятий, обучения или коворкинга.