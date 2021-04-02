В Киеве на Оболони строят публичное пространство Vcentri Hub
В Оболонском районе Киева возводят новейшее публичное пространство – Vcentri Hub. Авторы инициативы хотят открыть аналогичные хабы в каждом районе города.
Источник:пресс-служба КГГА
Проект внедряется Департаментом общественных коммуникаций. Специалисты уже осуществляют ремонтные работы на территории первого хаба в Оболонском районе.
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За последние годы мы только убедились в том, что для развития города нужна постоянная коммуникация власти и общества. Такие площадки именно дают возможность наладить и осуществлять эту коммуникацию,
– отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Проект публичного пространства Vcentri Hub / Фото пресс-cлужби КМДА
Подчеркивают, что инновационное пространство обустроят в соответствии с современными требованиями. На площадке предусмотрено:
- детская комната;
- система климат-контроля;
- доступ для маломобильных групп населения.
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