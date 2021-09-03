Киев получил 4 новых трамвая: что о них известно
Источник:пресс-служба КГГА
В Киев поступила партия новых транспортных средств. Поэтому на маршруты столицы вскоре выйдут 4 трамвая: три PESA (Польша) и один "Татра-Юг" (Украина).
Вскоре в пределах обновление подвижного состава общественного транспорта столица получит еще несколько транспортных средств.
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На днях Киев получил новый трехсекционный трамвай "Татра-Юг" отечественного производства и 3 трамвая PESA польского производства. Еще 3 трамвая PESA поступят до конца этого года. Этот транспорт мы приобрели благодаря различным программам, которые воплощает столица,
– отметил Виталий Кличко.
О трамваях
Пока Киев получил первый из 20 трамваев "Татра-Юг". Остальные единицы техники КП "Киевпастранс" должен получить до начала 2023 года.
В ближайшее время в Дарницком депо проведут наладочные работы, после которых трамваи выйдут на маршруты. Ожидается, что "Татра-Юг" стартует на левом берегу.
Характеристики "Татра-Юг"
- трехсекционный трамвай с низким полом;
- 59 мест для пассажиров (в том числе для людей с ограниченными возможностями);
- кондиционеры установлены как в салоне, так и в кабине водителя;
- оборудованы камерами видеонаблюдения спереди и сзади;
- в трамвае имеются GPS-трекер, система электронного билета и система подсчета и учета пассажиров;
- в общем трамвай может перевозить до 260 пассажиров.
Характеристики PESA
- трамваи являются низкопольными;
- длина – более 26 метров;
- вмещают 60 пассажиров, в том числе – предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями;
- установлены пандусы для маломобильных пассажиров;
- в кабине водителя и салоне работают кондиционеры;
- оборудованы системой видеонаблюдения и системами аудиовизуального оповещения;
- установлены GPS-трекеры и системы электронного билета;
- имеются системы подсчета и учета пассажиров.
По словам Кличко, новые трамваи призваны повысить комфорт передвижения жителей и гостей столицы, а также – ускорить переход к более энергоэффективному и экологическому транспорту.Трамваи "Татра-Юг" закупают за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Всего на обновление трамвайного парка Киев получит 24,9 миллиона евро кредита, который является частью проекту "Городской общественный транспорт Украины". Цель инициативы – улучшение инфраструктуры общественного транспорта в украинских городах.
Киев получил 4 новых трамвая: видео