Кенийский стартап перерабатывает использованные подгузники в топливо

Кенийский стартап Leafylife изобрел способ, как уменьшить на свалках количество использованных подгузников. Специально разработанная технология позволяет перерабатывать их в топливо и строительные материалы.

Использованные пеленки негативно влияют на изменение климата, так как из-за содержания продуктов жизнедеятельности людей они выделяют вредные парниковые газы, такие как метан. А вот уникальная технология Leafyline использует теплые органические химикаты, которые превращают грязные подгузники в полезные материалы.

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Проблема использованных пеленок

Команда новаторов решила решить проблему грязных подгузников, потому что узнала, что, попадая на свалки, они разлагаются более 5 столетий.

Не хватает надлежащих способов борьбы с грязными подгузниками, и сейчас их в основном сбрасывают. Таким образом, мы отметили необходимость бороться с ними, особенно потому, что в Кении они также попадают в реки, вызывают болезни, которые передаются через воду, и в целом представляют угрозу для общества,

– сказал один из трех основателей Leafylife Питер Гачанджа.



Команда новаторов разработала технологию переработки подержанных подгузников / Фото Leafylife

Экологический и экономически выгодный процесс

Отсутствие оборудования и надлежащего лабораторного пространства длительное время тормозили прогресс компании.



Технология разрабатывали в "спартанских" условиях / Фото Leafylife

Примерно 9 месяцев они проводили эксперименты в ведрах, чтобы найти лучшее решение. А когда достигли желаемого, то увезли все в лабораторию и создали топливо, которое на 76% снижает выбросы углерода по сравнению с керосином и древесным углем.



Топливо из переработанных подгузников имеет более низкий уровень выбросов углерода / Фото Leafylife

К тому же процесс экономически обоснован, так как предусматривает меньший расход энергии и воды, чем другие химические процессы.



Топливо из переработанных подгузников / Фото Leafylife

У команды большие планы наладить процесс утилизации подгузников в Кении. Также они надеются, что их решение внедрят во всем мире. Далее новаторы возьмутся решать проблемы других отходов, чтобы в конечном итоге уменьшить выбросы вредных парниковых газов.



Строительный материал из переработанных подгузников / Фото Leafylife

Глобальная проблема с вредными выбросами

Если же темпы роста вредных выбросов будут оставаться такими, как сейчас, то к 2050 году средняя температура в мире вырастет на 1,5 градуса по Цельсию. Это предсказывает Межправительственная группа по изменению климата при ООН. Такие изменения могут привести к уменьшению урожайности растений и изменениям в мировых экосистемах.