В Sotheby's подчеркнули, что такой способ оплаты будет доступен впервые в истории крупных аукционных домов. Говорится о продаже картины Love Is In The Air. Ставки будут принимать в долларах.
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В аукционном доме также отметили, что это стало реальным благодаря сотрудничеству с Coinbase, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
Что известно о произведение искусства
- Это – полотно размером 90 на 90 сантиметров, его подписал автор.
- Он изобразил там протестующего, который бросает букет цветов.
Гендиректор Sotheby's Чарльз Стюарт прокомментировал внедрение оплаты в криптовалюте. "Что может быть лучшей комбинацией для этого, чем культовая картина Бэнкси?", – отметил он.
Что известно о Sotheby's: самое главное
Источник: "Википедия"
- Один из старейших аукционных домов мира. Вместе с Christie's занимает около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата, предметов искусства и тому подобное.
- Его история началась еще в 1744 году. Самуэль Бейкер, который основал компанию, сначала продавал на аукционах книги. Впоследствии дом расширил сферу деятельности.
- В Sotheby's организуют более 350 аукционов ежегодно, большинство проходит в торговых залах в американском Нью-Йорке и британском Лондоне.
- Чтобы оплатить покупку в Sotheby's можно выдать чек, осуществить перевод, использовать кредитные карты Visa, MasterCard и American Express, а также наличные (но с ограничениями).