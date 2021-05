В Sotheby's подчеркнули, что такой способ оплаты будет доступен впервые в истории крупных аукционных домов. Говорится о продаже картины Love Is In The Air. Ставки будут принимать в долларах.

В аукционном доме также отметили, что это стало реальным благодаря сотрудничеству с Coinbase, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

Справка. Картину Love Is In The Air ("Любовь витает в воздухе") выставят на торги 12 мая в Нью-Йорке. Ее оценивают в 3 – 5 миллионов долларов.

Что известно о произведение искусства

Это – полотно размером 90 на 90 сантиметров, его подписал автор.

Он изобразил там протестующего, который бросает букет цветов.

Гендиректор Sotheby's Чарльз Стюарт прокомментировал внедрение оплаты в криптовалюте. "Что может быть лучшей комбинацией для этого, чем культовая картина Бэнкси?", – отметил он.

