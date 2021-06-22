Заряжает 3 смартфоны за час: в Канаде представили мобильный ветрогенератор

Канадская компания Shine представила инновационную разработку Turbine Wind Charge. Это мобильный ветрогенератор для тех, кто предпочитает активный отдых.

Turbine Wind Charge может обеспечить портативную электронику электроэнергией везде, если там есть ветер. Весит он всего лишь 1,3 килограмма.

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В сложенном виде длина устройства – 35 сантиметров, диаметр – 10 сантиметров. Нужно только 2 минуты, чтобы разложить 3 лопасти, которые образуют 60-сантиметровый ротор. Далее нужно с помощью растяжек зафиксировать опору.

Все компоненты устройства Turbine Wind Charge на время транспортировки помещаются в его корпусе.

Разработчики подчеркнули, что ветрогенератор оснащен технологией, которая делает его мощнее чем другие источники питания, которые работает благодаря возобновляемой энергии.

Через час он может полностью зарядить 3 смартфоны. При этом, к нему можно одновременно подключать до 4 гаджетов,

– добавили в Shine.

Максимальная мощность Turbine Wind Charge – 40 Вт, он может работать при скорости ветра от 3,6 до 12,5 метров в секунду. Электроэнергия накапливается во встроенной батареи, от которой заряжать гаджеты можно через стандартный USB-разъем.

В Канаде представили инновационное устройство: смотрите видео

Сколько стоит и как приобрести

Желающие приобрести мобильный генератор уже могут оформлять предварительный заказ на Kickstarter, продажи стартовали там с 8 июня. Для первых клиентов будет действовать скидка 40%. В таком случае Turbine Wind Charge можно будет приобрести всего за 240 долларов – если стартует серийное производство. На рынке устройство может появиться уже в сентябре 2021 года.