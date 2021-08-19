Камешек за 300 тысяч долларов: бесплатную картинку продали в виде NFT – чем уникальна

Неизвестный автор создал коллекцию камней, которую распродали в виде NFT. Одно из изображений приобрели за бешеные 300 тысяч долларов. Предполагают, что этот уникальный токен является первым NFT в мире.

Автор создал свой клип-арт еще в 2017 году. Однако коллекция привлекла внимание общественности только сегодня, ведь о ней заговорил известный крипто-обозреватель Гарри Войнерчук.

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Клип-арт Набор элементов для сборки целостного графического дизайна. Клип-артом могут быть как отдельные объекты, так и изображения полностью.

Что это такое

EtherRock – это коллекция из 100 картинок, на которых изображены одинаковые камни, окрашенные в несколько разные цвета. Автор выбрал изображение с бесплатной базы данных клип-артов. Вероятно, оригинальная картинка создана с помощью простой программы Paint.

"Я был настоящим , когда создавал ее. Сначала это было задумано как а) шутка и б) упражнение для изучения языка кодирования Ethereum – Solidity", – рассказал анонимный автор EtherRock.

Изображение камушка за 251 тисячу долларов

"Рок-мафия в сборе", – шутят в сети.

Сейчас создатель EtherRock распродал все 100 изображений. Более того, их продолжают перепродавать между собой покупатели.