Автор створив свій кліп арт ще у 2017 році. Однак колекція привернула увагу спільноти лише сьогодні, адже про неї заговорив відомий крипто-оглядач Гаррі Войнерчук.

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Кліп-арт Набір елементів для складання цілісного графічного дизайну. Кліп-артом можуть бути як окремі об'єкти, так і зображення повністю.

Що це таке

EtherRock – це колекція зі 100 картинок, на яких зображені однакові камінці, пофарбовані у дещо різні кольори. Автор обрав зображення з безкоштовної бази даних кліп-артів. Ймовірно, оригінальна картинка створена за допомогою простої програми Paint.

"Я був справжнім аматором, коли створював її. Спочатку це було задумано як а) жарт і б) вправа для вивчення мови кодування Ethereum – Solidity", – розповів анонімний автор EtherRock.

Зображення камінця за 251 тисячу доларів