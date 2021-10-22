Jetson Aero разработала персональный летучий электробайк: захватывающее видео

22 октября 2021 , 02:08
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Источник:

New Atlas

Шведская компания Jetson Aero представила стильный летучий электробайк, предназначенный для персонального использования. По информации разработчиков, серия из 12 аппаратов, которая выйдет в 2022 году, уже распродана.

Более того, сделать предварительный заказ на 2023 смогут еще 3 покупателя при условии внесения предоплаты в размере 22 000 долларов. Конечная стоимость машины немалая – 92 000 долларов.

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О Jetson One

  • рама – из алюминия или углесеродного волокна;
  • общая пиковая мощность – 118 лошадиных сил;
  • система безопасности – бортовые компьютеры с тройным резервированием, отслеживание местности с помощью LiDAR, способность избегать препятствия и баллистический парашют;
  • вес – 90 килограммов;
  • размеры – 2845 мм x 2400 мм x 1030 мм;
  • продолжительность полета – 15 минут (если вес пилота – до 85 килограммов)
  • скорость – до 102 километров в час.

Летучий электробайк Jetson One: смотрите видео

Автор: Катерина Сердюк