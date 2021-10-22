Более того, сделать предварительный заказ на 2023 смогут еще 3 покупателя при условии внесения предоплаты в размере 22 000 долларов. Конечная стоимость машины немалая – 92 000 долларов.
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О Jetson One
- рама – из алюминия или углесеродного волокна;
- общая пиковая мощность – 118 лошадиных сил;
- система безопасности – бортовые компьютеры с тройным резервированием, отслеживание местности с помощью LiDAR, способность избегать препятствия и баллистический парашют;
- вес – 90 килограммов;
- размеры – 2845 мм x 2400 мм x 1030 мм;
- продолжительность полета – 15 минут (если вес пилота – до 85 килограммов)
- скорость – до 102 километров в час.
Летучий электробайк Jetson One: смотрите видео