Около 83 миллионов гривен расходов на электроэнергию ежегодно могут экономить 50 тысяч украинских семей, которые пользуются энергоэффективными наборами Розумний Watt от YASNO в Киеве и 5 областях Украины. Эко-наборы также помогают повысить комфорт, уменьшить влияние на экологию и снизить выбросы СО2 в атмосферу.

Ежемесячно украинские домохозяйства потребляют в среднем 165 кВт·ч электроэнергии. Благодаря комплексному подходу к энергоэффективности 50 тысяч наборов Розумний Watt помогут их владельцам сэкономить около 50 млн кВт·ч электроэнергии в год. Такой объем экономии энергии эквивалентен уменьшению выбросов в атмосферу на 44 тысячи тонн CO2 при ее производстве на электростанциях.

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Энергоэффективные наборы Розумний Watt / Фото YASNO

Розумний Watt: что нужно знать

Энергоэффективные наборы Розумний Watt также помогают уменьшить до 50% семейных расходов на электроэнергию и улучшить семейный бюджет. В состав наборов входят:

энергосберегающие LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания;

которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания; smart-розетка с возможностью программирования времени включения/выключения энергоемких приборов;

с возможностью программирования времени включения/выключения энергоемких приборов; двузонный счетчик, с которым потребители платят вдвое меньше за использованную с 23:00 до 07:00 электроэнергию по "ночному" тарифу.

В наборы также входит услуга установки счетчика "под ключ". С помощью современных приборов от YASNO 50 тысяч украинских семей уже в этом году могут сэкономить около 83 миллионов гривен, которые смогут использовать для других целей.

В современном мире человек должен ответственно относиться к потреблению энергоресурсов и пытаться уменьшать свое влияние на окружающую среду. А когда такое отношение еще идет на пользу семейному бюджету, то от этого выигрывают абсолютно все. Именно поэтому наборы Розумний Watt пользуются популярностью среди наших клиентов,

– отметил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Где приобрести

Энергоэффективный набор Розумний Watt с установкой двузонного счетчика "под ключ" можно приобрести через интернет в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Запорожской областях и Киеве. Также наборы доступны в интернет-магазине Rozetka и в сетях торговых центров "Эпицентр" и "Новая Линия". Получить наборы можно по почте.

Важно! При оформлении заказа через сайт YASNO можно воспользоваться потребительским кредитом от банка ПУМБ.

Справка

YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.