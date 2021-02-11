Энергоэффективные наборы от YASNO помогут украинцам экономить миллионы гривен: детали
Около 83 миллионов гривен расходов на электроэнергию ежегодно могут экономить 50 тысяч украинских семей, которые пользуются энергоэффективными наборами Розумний Watt от YASNO в Киеве и 5 областях Украины. Эко-наборы также помогают повысить комфорт, уменьшить влияние на экологию и снизить выбросы СО2 в атмосферу.
Ежемесячно украинские домохозяйства потребляют в среднем 165 кВт·ч электроэнергии. Благодаря комплексному подходу к энергоэффективности 50 тысяч наборов Розумний Watt помогут их владельцам сэкономить около 50 млн кВт·ч электроэнергии в год. Такой объем экономии энергии эквивалентен уменьшению выбросов в атмосферу на 44 тысячи тонн CO2 при ее производстве на электростанциях.
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Энергоэффективные наборы Розумний Watt / Фото YASNO
Розумний Watt: что нужно знать
Энергоэффективные наборы Розумний Watt также помогают уменьшить до 50% семейных расходов на электроэнергию и улучшить семейный бюджет. В состав наборов входят:
- энергосберегающие LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания;
- smart-розетка с возможностью программирования времени включения/выключения энергоемких приборов;
- двузонный счетчик, с которым потребители платят вдвое меньше за использованную с 23:00 до 07:00 электроэнергию по "ночному" тарифу.
В наборы также входит услуга установки счетчика "под ключ". С помощью современных приборов от YASNO 50 тысяч украинских семей уже в этом году могут сэкономить около 83 миллионов гривен, которые смогут использовать для других целей.
В современном мире человек должен ответственно относиться к потреблению энергоресурсов и пытаться уменьшать свое влияние на окружающую среду. А когда такое отношение еще идет на пользу семейному бюджету, то от этого выигрывают абсолютно все. Именно поэтому наборы Розумний Watt пользуются популярностью среди наших клиентов,
– отметил директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.
Где приобрести
Энергоэффективный набор Розумний Watt с установкой двузонного счетчика "под ключ" можно приобрести через интернет в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Запорожской областях и Киеве. Также наборы доступны в интернет-магазине Rozetka и в сетях торговых центров "Эпицентр" и "Новая Линия". Получить наборы можно по почте.
Справка
YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.
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