В магазинах Эпицентр и Новая Линия стартовала продажа энергоэффективных наборов от YASNO
Теперь, покупая электроприборы для ремонта в магазинах Эпицентр и Новая Линия, жители столицы могут подобрать себе энергоэффективный набор Умный Watt от YASNO с услугой замены счетчика "под ключ" в виде стартового пакета.
Набор помогает экономить до 50% расходов на электроэнергии и состоит из двухзонного счетчика, с которым потребляемая с 23:00 до 7:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле, и умной резетки с недельным таймером, чтобы запрограммировать работу электроприборов в экономные часы, рассказывает 24 канал.
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С услугой замены электросчетчика "под ключ"* клиенту не нужно собирать документы и ожидать их рассмотрения.
Энергоэффективный набор Умный Watt от YASNO / YASNO
Чтобы начать экономить:
- выберите однофазный или трехфазный счетчик и приобретите стартовый пакет Умный Watt в Эпицентре или Новой линии;
- сотрите защитное покрытие с карты и сообщите код оператору по телефону, указанному на карточке;
- получите набор со счетчиком в отделении службы доставки и согласуйте дату замены счетчика, когда позвонят из контакт-центра;
- ждите визит специалиста в определенное время.
При замене электросчетчика специалист оформляет все необходимые документы и ставит счетчик на коммерческий учет. Услуга быстрой замены электросчетчика занимает в среднем 10 рабочих дней после получения набора. Процесс установки счетчика занимает 10-20 минут.
Электропоставщик YASNO заботится, чтобы экономия затрат на электроэнергию становилась все более доступной для каждого киевлянина. Набор Умный Watt – более выгодная инвестиция, чем приобретение отдельных товаров и услуг, он быстро окупается за счет экономии электроэнергии. В наборе можно найти проверенные и конкретные советы, как оптимизировать энергопотребление, не ограничивая свой комфорт, – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.
Экономное потребление электроэнергии – общий мировой тренд, который для украинцев является чрезвычайно актуальным.
Ежедневно посетители наших торговых центров подробно расспрашивают консультантов о преимуществах многофазных счетчиков. Но от осуществления этой важной покупки людей часто сдерживает сложный и затяжной по времени процесс замены этих приборов. С появлением нового продукта и благодаря тесному сотрудничеству с YASNO сразу в нескольких областях наши покупатели смогут сохранить свое время и нервную систему – основные ресурсы, которые не восстанавливаются. Также в дальнейшем эти потребители за счет рационального использования смогут существенно сэкономить на оплате за электроэнергию, – подчеркивает исполняющий обязанности директора направления "Электротехника" компании Эпицентр К Ангелина Бурлакова.
Энергоэффективный набор Умный Watt от YASNO / YASNO
Справка
YASNO – поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и зарядных станций для электромобилей, предоставляющий услуги для 3,5 миллионов украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня, вводит онлайн-сервисы для обслуживания клиентов. Для уменьшения затрат клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Електроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.
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