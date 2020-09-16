Теперь, покупая электроприборы для ремонта в магазинах Эпицентр и Новая Линия, жители столицы могут подобрать себе энергоэффективный набор Умный Watt от YASNO с услугой замены счетчика "под ключ" в виде стартового пакета.

Набор помогает экономить до 50% расходов на электроэнергии и состоит из двухзонного счетчика, с которым потребляемая с 23:00 до 7:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле, и умной резетки с недельным таймером, чтобы запрограммировать работу электроприборов в экономные часы, рассказывает 24 канал.

Читайте также: Украинцы создают грузовой электромобиль: цена и характеристики

С услугой замены электросчетчика "под ключ"* клиенту не нужно собирать документы и ожидать их рассмотрения.

Энергоэффективный набор Умный Watt от YASNO / YASNO

Чтобы начать экономить:

выберите однофазный или трехфазный счетчик и приобретите стартовый пакет Умный Watt в Эпицентре или Новой линии;

сотрите защитное покрытие с карты и сообщите код оператору по телефону, указанному на карточке;

получите набор со счетчиком в отделении службы доставки и согласуйте дату замены счетчика, когда позвонят из контакт-центра;

ждите визит специалиста в определенное время.

При замене электросчетчика специалист оформляет все необходимые документы и ставит счетчик на коммерческий учет. Услуга быстрой замены электросчетчика занимает в среднем 10 рабочих дней после получения набора. Процесс установки счетчика занимает 10-20 минут.

Электропоставщик YASNO заботится, чтобы экономия затрат на электроэнергию становилась все более доступной для каждого киевлянина. Набор Умный Watt – более выгодная инвестиция, чем приобретение отдельных товаров и услуг, он быстро окупается за счет экономии электроэнергии. В наборе можно найти проверенные и конкретные советы, как оптимизировать энергопотребление, не ограничивая свой комфорт, – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

Экономное потребление электроэнергии – общий мировой тренд, который для украинцев является чрезвычайно актуальным.

Ежедневно посетители наших торговых центров подробно расспрашивают консультантов о преимуществах многофазных счетчиков. Но от осуществления этой важной покупки людей часто сдерживает сложный и затяжной по времени процесс замены этих приборов. С появлением нового продукта и благодаря тесному сотрудничеству с YASNO сразу в нескольких областях наши покупатели смогут сохранить свое время и нервную систему – основные ресурсы, которые не восстанавливаются. Также в дальнейшем эти потребители за счет рационального использования смогут существенно сэкономить на оплате за электроэнергию, – подчеркивает исполняющий обязанности директора направления "Электротехника" компании Эпицентр К Ангелина Бурлакова.

Энергоэффективный набор Умный Watt от YASNO / YASNO

*Замена счетчика "под ключ" возможна для клиентов "ДТЭК Киевские электросети" и Киевоблэнерго. Условия замены счетчика для клиентов других операторов системы распределения согласовуются с каждым клиентом индивидуально.

Справка

YASNO – поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и зарядных станций для электромобилей, предоставляющий услуги для 3,5 миллионов украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня, вводит онлайн-сервисы для обслуживания клиентов. Для уменьшения затрат клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Електроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.