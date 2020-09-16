Відтепер, купуючи електроприлади для ремонту в магазинах Епіцентр та Нова Лінія, жителі столиці можуть підібрати собі енергоефективний набір Розумний Watt від YASNO з послугою заміни лічильника "під ключ" у вигляді стартового пакету.

Набір допомагає заощаджувати до 50% витрат на електроенергії та складається з двозонного лічильника, з яким спожита з 23:00 до 7:00 електроенергія коштує вдвічі дешевше, та розумної розетки с тижневим таймером, щоб запрограмувати роботу електроприладів у економні години, розповідає 24 канал.

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З послугою заміни електролічильника "під ключ"* клієнту не потрібно збирати документи та очікувати їх розгляду.

Енергоефективний набір Розумний Watt від YASNO / YASNO

Щоб почати заощаджувати:

оберіть однофазний або трифазний лічильник та придбайте стартовий пакет Розумний Watt у Епіцентрі або Новій лінії;

зітріть захисне покриття з картки та повідомте код оператору за телефоном, вказаним на картці;

отримайте набір з лічильником у відділенні служби доставки та погодьте дату заміни лічильника, коли зателефонують з контакт-центру;

чекайте на візит спеціаліста у визначений час.

При заміні електролічильника спеціаліст оформлює усі необхідні документи та ставить лічильник на комерційний облік. Послуга швидкої заміни електролічильника займає у середньому 10 робочих днів після отримання набору. Процес встановлення лічильника відбувається за 10-20 хвилин.

Електропостачальник YASNO піклується, щоб економія витрат на електроенергію ставала дедалі доступнішою для кожного киянина. Набір Розумний Watt – вигідніша інвестиція, ніж придбання окремих товарів та послуг, він швидко окупається за рахунок економії електроенергії. У наборі також можна знайти перевірені і конкретні поради, як оптимізувати енергоспоживання, не обмежуючи свій комфорт, – сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

Заощадливе споживання електроенергії – загальний світовий тренд, який для українців є надзвичайно актуальним.

Щодня відвідувачі наших торговельних центрів детально розпитують консультантів про переваги багатофазних лічильників. Але від здійснення цієї важливої покупки людей часто стримує складний і затяжний у часі процес заміни цих приладів. З появою нового продукту та завдяки тісній співпраці з YASNO одразу в кількох областях наші покупці зможуть зберегти свій час і нервову систему – основні ресурси, що не відновлюються. Також у подальшому ці споживачі за рахунок раціонального використання зможуть істотно заощадити на оплаті за електроенергію, – підкреслює виконувач обов’язків директора напряму "Електротехніка" компанії Епіцентр К Ангеліна Бурлакова.

Енергоефективний набір Розумний Watt від YASNO / YASNO

*Заміна лічильника "під ключ" можлива для клієнтів "ДТЕК Київські електромережі" та Київобленерго. Умови заміни лічильника для клієнтів інших операторів системи розподілу погоджуються з кожним клієнтом індивідуально.

Довідка

YASNO – постачальник електроенергії, рішень з енергоефективності та зарядних станцій електромобілів, що надає послуги для 3,5 мільйонів українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях. YASNO прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня, запроваджує онлайн-сервіси для обслуговування клієнтів. Для зменшення витрат клієнтів на енергію постачальник пропонує енергоефективні набори, розумне освітлення, сонячні дахи, системи зберігання енергії, послуги енергоаудиту, енергосервісу та енергоменеджменту. Електроавтомобілісти можуть замовити в YASNO зарядні станції для встановлення вдома або в офісі та отримувати додатковий дохід.