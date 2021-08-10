Все чаще в Украине появляются новые экологические инициативы, растет экосообщество и создаются интересные проекты. Ко Дню Независимости Украины мы решили поделиться экодостижениями , а поможет нам в этом Ирина Миронова – председатель Общественной организации Zero Waste Lviv.

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Еко инициативы в Украине

Мир уже не один год выносит на первый план экологические проблемы. Сейчас мы живем в эпоху последствий: загрязнение воздуха, воды, глобального потепления, деградации природных ресурсов, вырубки лесов. И все они нуждаются в эффективных и новых решениях . Поэтому важно, чтобы каждый приобщался к устранению негативных воздействий человеческой деятельности.

Экосообщество

Сейчас в Украине существует много инициатив, направленных на решение экологических проблем. За право граждан на чистую окружающую среду борются общественные организации и экоактивисты . Такое сообщество ответственных украинский постоянно растет, и это не может не радовать. Экоактивист Ирина Миронова утверждает, что именно экологический аспект стал важной составляющей движения за независимость.

После аварии на Чернобыльской АЭС объединения вокруг этой проблемы и протестные мероприятия доказали неспособность системы Советского Союза гарантировать экологическую безопасность населения. С этого движения в свое время образовалось значительное количество общественных организаций, часть из которых существует до сих пор. С другой стороны, у нас сейчас есть много новаторов, которые ищут решения в сфере эффективного использования ресурсов,

– рассказала Ирина Миронова.

Сортировка мусора



Очень важно сортировать мусор / Фото Pexels

Украина, хоть и медленно, но учится сортировать отходы. С 1 января 2018 года вступил в действие Закон "Об отходах", согласно которому украинцы должны сортировать мусор в разные баки. В этом же году приняли решение избавиться от мусоропроводов в жилых домах.

Очень большой преградой для налаживания раздельного сбора мусора является отсутствие рамочного законодательства, которое бы предусматривало расширенную ответственность производителей. То есть стоимость раздельного сбора и передачи на переработку должна быть заложена в стоимость продукции. Это очень важно для того, чтобы появились дополнительные ресурсы для налаживания инфраструктуры раздельного сбора отходов,

– объясняет руководитель общественной организации Zero Waste Lviv.



В Украине есть много пунктов сбора сортированных отходов / Фото Pexels

Переработкой промышленных отходов занимаются около 28 компаний. Эти предприятия утилизируют опасные строительные отходы, использованные батарейки и масло. Некоторые из них добывают из мусора электрическую энергию.

В Украине сегодня также работает 22 сортировочные линии, которые занимаются отделением бытовых отходов. Там отбирают и отправляют на переработку картон, пластиковые бутылки, железные и стеклянные банки.

В наших свалках, особенно летом, до 65% мусора – это именно органические отходы. О технологии их переработки позаботилась сама природа. Если они не попадают на полигон, то не становятся удобрением, а не мусором, источником парниковых газов, вызывающих изменения в климате,

– поясняет Ирина Миронова.

Для утилизации таких отходов, которые нельзя выбрасывать в обычные контейнеры, есть специальные предприятия. Напомним: до таких относят батарейки, аккумуляторы, химические вещества, машинное масло и лампы, содержащие ртуть. Для того, чтобы упростить поиск подходящих мест утилизации, в Украине была создана специальная карта "Куда сдать отходы" : введите город и быстро находите расположения пунктов сбора.

Пластик и одноразовые продукты



В Украине эффективно борются с чрезмерным использованием пластика / Фото Pexels

Спасательным кругом для Украины стал принятый летом 2021 года Закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Он предусматривает вывод сверхтонких полиэтиленовых пакетов, которые нельзя бесплатно распространять и поощрять их использование. Однако это не единственная инициатива, которая помогает беречь природу от пластика и ограничивать использование одноразовых средств.

Проект "Без полиэтилена" мы начали еще в 2019 году и организовали день без пакетов во львовских супермаркетах. В Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов эта кампания приобрела национальных масштабов,

– делится опытом Ирина Миронова.

Такая акция позволила показать супермаркетам, что можно существенно уменьшить использование полиэтиленовых пакетов, и это не подвергнет торговые сети на значительную критику. Активисты Zero Waste Lviv также запустили проект залоговой многоразовой тары для кофе. То есть можно пойти в кафе, оставить небольшую сумму, чтобы взять многоразовую чашку, и впоследствии вернуть ее. Эта кампания называется Zero.cup . На сегодня 3 сети, то есть 17 кафе, поддерживают этот проект.



Вместо одноразовых чашек, берите в кафе свою / Фото Pexels

Еще одна акция Кофе в свою чашку получила огласку в апреле 2021 года. Тогда организация Zero Waste Lviv создала карту с учреждениями, которые предлагают бонус за то, что вы придете со своей тарой.

Более 120 кофеен сегодня дают скидку на кофе в свою чашку, если потребители приходят с многоразовой посудой. Таким образом мы тоже пытаемся привлечь кафе и общество уменьшать использование одноразовой тары,

– объясняет Ирина Миронова.

К теме Во Львове состоится крупнейший экологический фестиваль Zero Waste Fest 2021

Сознательная мода

Модная индустрия – одна из самых "грязных" отраслей промышленности. Ежегодно бренды изготавливают тонны одежды, которые затем отправляются на свалку, и это еще не худшее развитие событий. В 2017-м бренд Burberry сжег одежду на сумму более 36 миллионов долларов. А Michael Kors, HENRI BENDEL и Juicy Couture еще несколько лет назад заставляли своих работников разбивать часы, рвать шелковые платья и разрезать спортивные костюмы вместо того, чтобы отдать их бедным.

Во времена работы Greenpeace такой бессознательный подход отталкивает потребителей, поэтому бренды ищут новые способы творить и утилизировать. В частности, интересными инициативами может поделиться и украинский сегмент.



Модная индустрия едва ли не хуже других влияет на экологию / Фото Unsplash

Уменьшать негативное влияние на экологию взялся украинский бренд Ksenia Schnaider. Его основатели Антон и Ксения Шнайдер создают одежду из винтажных тканей. Дизайнеры перерабатывают старые джинсы, создавая новые неординарные вещи в стиле пэчворк . Лоскутная технология не единственная их гордость, ведь для пошива других вещей они покупают специальные экологические ткани.

Re-beau также стали новаторами в ресайклинге. Учредители решили перерабатывать старые CD-диски и создавать из них невероятные украшения, давая пластику вторую жизнь. К тому же бренд инвестирует 10% из своего дохода в организацию уборок лесов, озер и рек. Devohome получил свою известность благодаря екошубам, которые они изготавливают из конопляного меха . Бренд также создает жакеты и кеды из этого растения.

Экосумки

Мода на экосумки не обошла стороной и украинцев . Инстаграм-инфлюенсеры и прогрессивная молодежь взялись внедрять этот тренд в обыденность. Сейчас шоперы – это привычный аксессуар для похода в магазин. В Украине также существует немало брендов, которые изготавливаются эти экологические атрибуты .

Например, Avoska присоединился к сознательному экотечению . Олеся Вершигора создает трендовые аксессуары вручную из органического хлопка . В авоськах можно носить свежие овощи и фрукты, вместо полиэтиленовых пакетов. Стильные и экологические шоперы можно найти в Raw Flaw . Для изготовления таких аксессуаров они используют веганский бумагу , которую можно мыть, стирать и перерабатывать .