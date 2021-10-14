Японская авиакомпания введет билет "ол инклюзив" меньше чем за 200 долларов
14 октября 2021 , 22:08Читати новину українською
Источник:SoraNews24
Японская авиакомпания Peach запускает в продажу "абонемент", который включает неограниченное количество полетов. Воспользоваться услугой могут 150 первых покупателей.
Продажи стартуют 19 октября, а стоимость специального билета – 182 доллара. Он позволяет владельцам летать куда угодно по 33 внутренних маршрутах Peach в Японии. Путешествовать туристы смогут в течение ноября.
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Детали
Авиакомпания Peach летает по всей стране – от Хоккайдо до Окинавы. Кроме того, новое предложение позволит путешествовать самолетом дешевле, чем сверхскоростным поездом.
Компания предлагает два тарифа:
- Light (182 доллара) – в стоимость входит только билет на перелет;
- Standard (262 доллара) – позволяет свободно выбирать место в самолете и гарантирует бесплатный провоз багажа.