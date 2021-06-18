Японцы разработали наушники, которые измеряют уровень алкоголя в организме человека

Японские инженеры создали наушники, с помощью которых можно установить уровень алкогольного опьянения человека. Для этого они установили в устройство датчики паров этанола. Они реагируют на алкоголь и излучают свет различной интенсивности, демонстрируя концентрацию алкоголя.

Авторы предполагают, что устройство можно использовать для измерения и других газов, выделяющихся через кожу, например, при диагностике заболеваний. Полное исследование опубликовано в Scientific Reports.

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Эксперимент

Разработчики попросили трех мужчин протестировать изобретение. Так, участники эксперимента употребляли алкоголь в течение 2,5 часа. Концентрацию паров в дыхании добровольцев измеряли через равные промежутки времени с помощью дополнительного датчика паров этанола и прибора с реагентами, что меняют цвет под воздействием этанола.

Ранее уже пытались выявить уровень алкоголя в крови через кожу рук. Однако точность измерений была вдвое ниже, чем сейчас. Новое устройство продемонстрировало свою высокую эффективность, поэтому разработчики считают, что вскоре его смогут применять как альтернативу алкотестеру. Главное преимущество устройства – его неинвазивность.