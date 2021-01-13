Американская некоммерческая служба санитарной авиации Hatzolah Air заключила договор о сотрудничестве с израильской компанией, которая занимается разработкой аэротакси – Urban Aeronautics. Она разработает специальную модификацию CityHawk, предназначенную для эвакуации больных.

Израильские специалисты разработают четыре "летающих скорых помощи" для нужд Hatzolah Air. Компания предоставляет услуги авиационной транспортировки пациентов по всему миру, сообщается на сайте Urban Aeronautics.

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Hatzolah Air использует санитарные самолеты на базе бизнес-джетов различного класса. Служба предоставляет услуги экстренной помощи на благотворительной основе. Предполагается, что стоимость летного часа – один из основополагающих параметров будущего санитарного транспорта.

Аэротакси CityHawk: что известно?

Санитарная модификация будет разработана на базе аэротакси вертикального взлета и посадки CityHawk. Отметим, заказ американской службы демонстрирует большое доверие к перспективному проекту, ведь аэротакси еще ни разу не испытывалось в воздухе. Предварительный срок разработки – 3-5 лет. Представители компании отмечают, что Hatzolah Air получит не только летательные аппараты, но и право быть их дистрибьютором на территории США.

Особенности аэротакси CityHawk:

компактность: длина летательного аппарата будет составлять 8 метров, а ширина – около 2,5 метра;

аэротакси будет иметь шесть посадочных мест, одно из которых будет занимать пилот;

силовая установка: два газотурбинных двигателя, которые приводят в движение два двухвинтовых импеллера спереди и сзади фюзеляжа;

для аэротакси станет доступным максимально большое количество взлетно-посадочных площадок.

Концепция аэротакси CityHawk с водородно-электрической силовой установкой / Иллюстрация Urban Aeronautics

Отметим, компактность аэротакси – ключевое конкурентное преимущество для экстренной санитарной авиации. Ожидается, что будущая "летающая скорая помощь" сможет добраться почти в любую точку города, в отличие от вертолета, которому придется искать специальную площадку.

Аэротакси CityHawk: смотрите видео