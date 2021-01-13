Американська некомерційна служба санітарної авіації Hatzolah Air уклала договір про співпрацю з ізраїльською компанією, яка займається розробкою аеротаксі – Urban Aeronautics. Вона розробить спеціальну модифікацію CityHawk, призначену для евакуації хворих.

Ізраїльські фахівці розроблять чотири "літаючих швидких допомоги" для потреб Hatzolah Air. Компанія надає послуги авіаційного транспортування пацієнтів по всьому світу, повідомляється на сайті Urban Aeronautics.

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Hatzolah Air використовує санітарні літаки на базі бізнес-джетів різного класу. Служба надає послуги екстреної допомоги на благодійній основі. Передбачається, що вартість льотної години – один з основоположних параметрів майбутнього санітарного транспорту.

Аеротаксі CityHawk: що відомо?

Санітарна модифікація буде розроблена на базі аеротаксі вертикального зльоту і посадки CityHawk. Відзначимо, замовлення американської служби демонструє неабияку довіру до перспективного проєкту, адже аеротаксі ще жодного разу не випробовувалося у повітрі. Попередній термін розробки – 3-5 років. Представники компанії зауважують, що Hatzolah Air отримає не лише літальні апарати, а й право бути їх дистриб'ютором на території США.

Особливості аеротаксі CityHawk:

компактність: довжина літального апарату буде становити 8 метрів, а ширина – близько 2,5 метра;

аеротаксі матиме шість посадкових місць, одне з яких займатиме пілот;

силова установка: два газотурбінних двигуна, які призводять в рух два двогвинтові импеллера спереду і ззаду фюзеляжу;

для аеротаксі стане доступною максимально велика кількість злітно-посадкових майданчиків.

Концепція аеротаксі CityHawk з воднево-електричною силовою установкою / Ілюстрація Urban Aeronautics