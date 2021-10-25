В Израиле разработали летающий автомобиль: мощное видео

Израильская компания Urban Aeronautics представила первый аэромобиль CityHawk. Летательные аппараты eVTOL смогут приземляться на крышах и непосредственно на городских улицах.

Разработка максимально похожа на традиционный автомобиль. Одно из основных преимуществ заключается в отсутствии необходимости специальной инфраструктуры для посадки транспортных средств.

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Ключевая особенность компании – работа с водородными топливными элементами вместо электрических двигательных установок на аккумуляторах. Технология калифорнийской компании HyPoin может обеспечить в 20 раз большую плотность энергии.

Воздушно авто CityHawk: видео

Другие характеристики

максимальная скорость – 241 километр в час;

запас хода – около 160 километров.

уровень шума – 78 децибел;

предназначен для 5 человек (4 места для пассажиров и 1 – для пилота).

Компания стремится запустить свое воздушное такси в следующем году. Разработчики уже получили предварительные заказы на турбинную модель для доставки грузов и скорой медицинской помощи. Ожидается, что первым городом, который начнет пользоваться услугами Urban Aeronautics, станет Дубай.