Розробка максимально схожа на традиційний автомобіль. Одна з основних переваг полягає у відсутності необхідності спеціальної інфраструктури для посадки транспортних засобів.

Цікаво У Дубаї запустили інноваційну плавучу капсулу Aqua Pod на сонячній енергії

Ключова особливість компанії – робота з водневими паливними елементами замість електричних рухових установок на акумуляторах. Технологія каліфорнійської компанії HyPoin може забезпечити у 20 разів більшу щільність енергії.

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Інші характеристики

максимальна швидкість – 241 кілометр за годину;

запас ходу – близько 160 кілометрів.

рівень шуму – 78 децибелів;

призначений для 5 осіб (4 місця для пасажирів та 1 – для пілота).

Компанія прагне запустити своє повітряне таксі наступного року. Розробники вже отримали попередні замовлення на турбінну модель для доставки вантажів і швидкої медичної допомоги. Очікується, що першим містом, яке почне користуватися послугами Urban Aeronautics, стане Дубай.