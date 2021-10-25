Розробка максимально схожа на традиційний автомобіль. Одна з основних переваг полягає у відсутності необхідності спеціальної інфраструктури для посадки транспортних засобів.
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Ключова особливість компанії – робота з водневими паливними елементами замість електричних рухових установок на акумуляторах. Технологія каліфорнійської компанії HyPoin може забезпечити у 20 разів більшу щільність енергії.
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Інші характеристики
- максимальна швидкість – 241 кілометр за годину;
- запас ходу – близько 160 кілометрів.
- рівень шуму – 78 децибелів;
- призначений для 5 осіб (4 місця для пасажирів та 1 – для пілота).