Ключевое достижение – способность ИИ продолжать бой даже в случае уничтожения части подразделения силами противника. Ранее это не удавалось никому.

Важно Компания DroneUA запускает дронпорты в Украине

Детали

Армия обороны Израиля использовала эскадрилью беспилотников в рамках операции в секторе Газа в середине мая. Главная цель – выявление, идентификация и атака боевиков группировки ХАМАС.

Эксперты отмечают, что БПЛА априори требует оператора (для каждого аппарата – отдельный специалист) для управления на расстоянии. На этот раз военнослужащим удалось объединить дроны в единую сеть БПЛА. Ими всеми управляет искусственный интеллект, который и занимается выполнением боевой задачи. Все, что необходимо сделать оператору, – указать главные команды и направить действие для всей эскадрильи.

Рой БПЛА был использован в зоне боевых действий, откуда делались многочисленные ракетные запуски в сторону территории Израиля. Насколько нам известно, это первый в мире прецедент использования данного типа вооружения,

– отмечают в армии.