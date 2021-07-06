Ключове досягнення – здатність ШІ продовжувати бій навіть у випадку знищення частини підрозділу силами противника. Раніше це не вдавалося нікому.

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Армія оборони Ізраїлю використала ескадрилью безпілотників в межах операції в секторі Газу у середині травня. Головна мета – виявлення, ідентифікація та атака бойовиків угруповання ХАМАС.

Експерти зауважують, що БПЛА апріорі потребує оператора (для кожного апарату – окремий фахівець) для управління на відстані. Цього разу військовослужбовцям вдалося об’єднати дрони в єдину мережу БПЛА. Ними усіма керує штучний інтелект, який і опікується виконанням бойового завдання. Все, що необхідно зробити оператору, – вказати головні команди й спрямувати дію для всієї ескадрильї.

Рій БПЛА був використаний в зоні бойових дій, звідки робилися численні ракетні запуски в бік території Ізраїлю. Наскільки нам відомо, це перший у світі прецедент використання даного типу озброєння,

– зауважують в армії.