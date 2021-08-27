Израиль начинает детальное проектирование корветов Reshef

Судостроительная компания Israel Shipyards подписала соглашение о детальном проектировании строительства корветов Reshef. Они предназначены для Военно-морских сил Израиля.

Компания подписала договор с Министерством обороны, что знаменует последний шаг перед этапом производства корабля. Так, Israel Shipyards представит инженерный план, адаптированный к потребностям ВМС.

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Очень скоро корабль будет способствовать выполнению миссий и решению задач, стоящих перед ВМС Израиля при защите морских границ страны,

– отметил генеральный директор компании Эйтан Цукер.

О судне

Reshef – новое современное боевое судно, которое заменило ракетные катера SA'AR 4.5. Предыдущий надежный корабль находился на вооружении более 30 лет. Reshef способен успешно противостоять разнообразным угрозам и вызовам.

Корабли класса Reshef базируются на проверенной конструкции многоцелевого корабля S-72, который:

можно использовать как корвет для выполнения боевых задач в море, или как патрульное судно;

имеет длину 72 метра и водоизмещение 800 тонн;

обеспечивает 21 день автономного хода;

вмещает 50 человек экипажа, а также – до 20 пассажиров или спецназовцев.

– обеспечение флота передовыми возможностями, необходимым для будущих боевых действий. В долгосрочной перспективе корветы будут способствовать защите исключительной экономической зоны Израиля (ИЭЗ) и морских нефтегазовых объектов в территориальных водах Израиля. Все боевые системы на борту нового корабля будут продукцией оборонной промышленности Израиля.