Иногда силы воли не хватает на то, чтобы преодолеть ежедневную привычку, которая необязательно вредна, но формирует нежелательный шаблон поведения. Зато во всех книгах этого обзора можно найти любую "критическую" ситуацию, а все вместе они дополняют друг друга в процессе самосовершенствования.

Предлагаем вашему вниманию подборку книг о том, как избавиться от вредных привычек.

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Джудит Ґризел. Всегда мало: о зависимости, из опыта и нейронауки. – М.: Yakaboo Publishing

Когда автор этой книги бралась получать докторскую степень по нейробиологии, химии и генетики зависимого поведения, у нее уже было некоторое представление, с чем она будет иметь дело, ведь сама сумела избавиться от наркозависимости. Хотя было в ее жизни время, когда она считала, что существование без наркотиков лишено смысла.

Поэтому, объяснив, как меняется работа мозга под воздействием наркотических веществ, профессор Ґризел подробно разбирает механизмы действия и влияние самых популярных легальных и нелегальных наркотиков – от кофе до психоделиков.

По своей сути, зависимость – это ментальный недуг, который усиливается в изоляции,

– замечает автор в предисловии для украинского издания, имея в виду ситуацию с пандемией COVID-19.

"Хотя я не употребляла алкоголь или наркотики уже много лет, последние несколько месяцев социального дефицита моя трезвость дается мне непросто. Для тех, кто сейчас заболеет зависимостью определенного рода или, наоборот, будет делать первые шаги в борьбе с ней, наши нынешние условия станут чрезвычайным дополнительным осложнением", – добавляет она.

Джадсон Брювер. Зависимый ум. Сигарета, смартфон, токсичные отношения: как формируются вредные привычки и как их преодолеть. – М.: Виват

Автор этой книги в интересных экспериментах и ​​остроумных примерах объясняет, почему подавляющее большинство наших страданий возникает из ощущения, что нам чего-то не хватает, хотя на самом деле у нас уже есть все необходимое. Более того: мы, несомненно, удивительные, достойные удивления чрезвычайные создания, настоящие гении, с невероятным потенциалом к ​​обучению, росту, оздоровлению и трансформации в течение жизни.

Однако как нам это осознать? Почему мы чувствуем пустоту, нуждаемся в постоянном, ежечасном и немедленном удовлетворении наших желаний? Чего мы действительно хотим? И для чего? И кто на самом деле хочет? Кто владеет нашим разумом? Кто всем управляет? Как их выявить, установить причину и, самое главное, избавиться навсегда?

Автор объясняет сложные психологические процессы, и благодаря этим знаниям мы можем сконструировать собственный "компас осознанности", который не позволит зависимостям овладеть нами и нашей жизнью.

Келли Макгонигал. Сила воли. Путь к власти над собой. – К.: Наш Формат

Американский психолог, преподаватель Стэнфордского университета свою книгу посвятила силе воли. Насколько могла бы измениться наша жизнь, если бы мы имели прочную, нерушимую силу воли? Мы могли бы успешно заниматься спортом, создавать собственный бизнес, с легкостью бросать вредные привычки или не начинать их, налаживать отношения с родными.

Автор предлагает уникальную методику тренировки мозга, показывает интересные факты и примеры, предлагает практические задачи. Книга создана для тех, кому не хватает силы воли для достижения поставленных высоких целей.

Эми Морин. 13 привычек, которых лишились сильные духом люди. – М.: Фабула

Имея горький жизненный опыт за внезапной потери дорогих людей – сначала матери, а ровно через год после того любимого мужа, – автор этой книги, психолог по образованию, описывает свой долгий путь к преодолению депрессии. Тринадцать разделов ее мудрой книги не является контрольным перечнем того, что нужно делать или нет. В ней описано привычки, жертвами которых мы иногда становимся.

В общем книгу направлено на то, чтобы помочь вам найти способы борьбы с жизненными неурядицами и не попасть при этом в указанные ловушки. Чтобы сегодня стать лучше, чем вчера. Ведь психотерапевты, как известно, помогают собраться с силами, давая советы по самосовершенствованию, зато автор предлагает отстраниться от того, что стало второй натурой, и сосредоточиться на том, чего делать не нужно. И это срабатывает! Так, хорошие привычки важны, однако часто именно плохие мешают нам полностью реализовать свой потенциал.

Плохие привычки – как те веса, которые сдерживают вас каждый день. Они тормозят движение, истощают силы и, в конце концов, оставляют носителя разочарованным. Несмотря на таланты и упорный труд вам придется прилагать усилия еще и на преодоление сопротивления определенных мыслей, поступков и эмоций на пути к полному потенциалу.

Чарлз Дахиґґ. Сила привычки. Почему мы действуем так, а не иначе в жизни и бизнесе. – М.: Клуб Семейного Досуга