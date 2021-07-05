Из морских водорослей: в Японии поднялся в небо частный самолет на инновационном топливе
Источник:NHK
В Японии частный самолет совершил первый полет на "зеленом" горючем из морских водорослей. Он приземлился в аэропорту Ханэда (Токио).
Япония уверенно движется в направлении устойчивого будущего. Специалисты убеждены, что дебютный полет – очередной шаг на пути к уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.
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Как это удалось
Инновационное биотопливо производится из растительного масла, извлеченного из эвгленовых водорослей. Его разработала и производит японская венчурная фирма Euglena.
Мы хотели бы и дальше развивать эту инициативу, чтобы способствовать достижению Японией цели по углеродной нейтральности к 2050 году,
– подчеркнул президент компании Euglena Идзумо Мицуру.
Процесс сжигания экологического топлива:
- выделяется углекислый газ;
- морские водоросли, входящие в состав топлива, поглощают газ в результате фотосинтеза;
- уменьшается углеродный след авиатоплива.