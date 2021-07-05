Из морских водорослей: в Японии поднялся в небо частный самолет на инновационном топливе

В Японии частный самолет совершил первый полет на "зеленом" горючем из морских водорослей. Он приземлился в аэропорту Ханэда (Токио).

Япония уверенно движется в направлении устойчивого будущего. Специалисты убеждены, что дебютный полет – очередной шаг на пути к уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

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Как это удалось

Инновационное биотопливо производится из растительного масла, извлеченного из эвгленовых водорослей. Его разработала и производит японская венчурная фирма Euglena.

Мы хотели бы и дальше развивать эту инициативу, чтобы способствовать достижению Японией цели по углеродной нейтральности к 2050 году,

– подчеркнул президент компании Euglena Идзумо Мицуру.

Процесс сжигания экологического топлива:

выделяется углекислый газ; морские водоросли, входящие в состав топлива, поглощают газ в результате фотосинтеза; уменьшается углеродный след авиатоплива.

Заметим, что в США в качестве сырья для производства биотоплива применяют кукурузу. Однако такой метод не является абсолютно удачным, ведь может возникнуть существенная проблема – нехватка продовольствия. Зато с водорослями этот вопрос не является актуальным.