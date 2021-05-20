Лозунг нового центра: "Регистрируй идею! Приходи! Твори!". Здесь каждый найдет для себя площадку для саморазвития – от школьников, которые только знакомятся с информационными технологиями, до образованных специалистов, нуждающихся в мощностях для реализации собственных идей.

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О центре

Инновационный центр – это современная учебно-производственная лаборатория, разработанная по принципу Fab Lab, где каждый желающий имеет возможность воплотить в материале собственные разработки.

Центр инновационного развития: фото

Центр инновационного развития / Фото фейсбук Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа

Авторы инициативы стремятся:

развивать компетентности исследователей и студентов;

объединить инициативных и технически творческих людей;

обеспечить возможности для инноваций командами;

продвигать высшее техническое образование;

предоставить возможности для разработки моделей и макетов заинтересованными инновационными предпринимателями.

Мы хотим дать молодежи возможность инновационно воплощать свои задумки в производстве. Талантливых инженеров сейчас мало, и мы хотим создать условия для того, чтобы со школьной скамьи эти таланты имели шанс себя проявить, ведь именно производство формирует бюджет и государство,

– отметил ректор университета, академик НАН Украины Евстафий Крыжановский.