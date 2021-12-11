История и современность: как выглядит английский "Дом года"
Источник:New Atlas
В Англии представили роскошный "Дом на холме" (House on the Hill). Архитекторам удалось соединить здание 18 века и пристройку, выполненную в современном стиле.
Дизайн разработала и реализовала студия Alison Brooks Architects. Проект одержал победу в конкурсе Королевского института британских архитекторов (RIBA) "Дом года 2021" (House of the Year 2021).
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Уникальный дом расположен в Глостершире (Англия). Он демонстрирует талантливое уравновешивание старого и нового.
Этот геометрический дизайн умело сочетает две архитектуры, разделенные более чем 300 годами,
– говорит президент RIBA Саймон Олфорд.
О проекте
Над проектом работали в течение 10 лет. Авторы уделили внимание каждой детали, поэтому им удалось создать действительно неповторимый дом.
Реализация замысла предполагала 2 этапа. Так, трехэтажный фермерский дом превратили в исторический музей, а затем – продолжили его современной двухэтажной пристройкой.
Новейшее здание, исполненное в темных тонах, гармонично "сливается" с лесом. На первом этаже расположены кухня, гостиная и столовая, а на втором – две спальни и кабинет. Благодаря панорамному остеклению и мансардным окнам в доме много света, а с нескольких внешних террас открывается невероятный вид на живописный край.
Другие особенности проекта
- наземные и воздушные тепловые насосы, обеспечивающие энергоэффективное отопление и охлаждение;
- солнечные панели, снижающие потребление электроэнергии в доме;
- большая зеленая крыша, усаженная местными полевыми цветами;
- новые луга, фруктовые сады и отремонтированные "живые" изгороди.
Роскошный "Дом на холме" / Фото Пол Риддл