Дизайн разработала и реализовала студия Alison Brooks Architects. Проект одержал победу в конкурсе Королевского института британских архитекторов (RIBA) "Дом года 2021" (House of the Year 2021).

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Уникальный дом расположен в Глостершире (Англия). Он демонстрирует талантливое уравновешивание старого и нового.

Этот геометрический дизайн умело сочетает две архитектуры, разделенные более чем 300 годами,

– говорит президент RIBA Саймон Олфорд.

О проекте

Над проектом работали в течение 10 лет. Авторы уделили внимание каждой детали, поэтому им удалось создать действительно неповторимый дом.

Реализация замысла предполагала 2 этапа. Так, трехэтажный фермерский дом превратили в исторический музей, а затем – продолжили его современной двухэтажной пристройкой.

Новейшее здание, исполненное в темных тонах, гармонично "сливается" с лесом. На первом этаже расположены кухня, гостиная и столовая, а на втором – две спальни и кабинет. Благодаря панорамному остеклению и мансардным окнам в доме много света, а с нескольких внешних террас открывается невероятный вид на живописный край.

Другие особенности проекта

наземные и воздушные тепловые насосы, обеспечивающие энергоэффективное отопление и охлаждение;

солнечные панели, снижающие потребление электроэнергии в доме;

большая зеленая крыша, усаженная местными полевыми цветами;

новые луга, фруктовые сады и отремонтированные "живые" изгороди.

Роскошный "Дом на холме" / Фото Пол Риддл