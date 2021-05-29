Инженеры не просто разработали проект, они создали полномасштабные рабочие прототипы своего изобретения. Однако, ни один из них так и не воплотился в жизнь.

Монорельсовый гироскоп

Своеобразным был монорельсовый гироскоп. Он не только балансировал во время движения, но и оставался в вертикальном положении даже стоя на месте. А когда к нему приложили боковую силу, вместо того, чтобы перевернуться, машина, словно таинственное существо, оттолкнула своего нападающего. Более того, каждый раз на поворотах вместо того, чтобы наклоняться наружу, как это можно было ожидать, гироскоп двигался внутрь.



Прототип монорельсового гироскопа / Фото Аmusing Рlanet

Источником энергии гироскопа были два маховики, вращающиеся встречно. Их установили на шасси вагона по обе стороны центральной оси. Двигаясь с помощью электрических двигателей, эти двойные маховики обеспечивали устойчивость гироскопа, противостоять любым силам, которые пытались его свергнуть.

Монорельс позволял машине двигаться на более крутых поворотах, которые не были свойственны обычной железной дороге. Кроме того, для гироскопической системы потребовалась только одна рейка, что привело бы к снижению затрат на строительство и обслуживание.

Монорельсовый гироскоп Бреннана

Первый патент на монорельсовые гироскопы подал ирландско-австралийский инженер Луи Филипп Бреннан в 1903 году. Небольшую рабочую модель своего изобретения он продемонстрировал армии, которая настолько их поразила, что армейский совет рекомендовал предоставить ему 10 000 фунтов стерлингов для разработки полноразмерного транспортного средства. Однако, финансовый департамент наложил на это вето. И все же с помощью армии Бреннан сумел собрать 2000 фунтов стерлингов из разных источников.



Гироскоп Бреннана / Фото Аmusing Рlanet

За эти деньги он выпустил большую модель размером 2 на 0,5 метра. Обычный газовый трубопровод на заднем дворе дома Бреннана стал испытательным треком. Чтобы продемонстрировать, насколько эффективно его изобретение преодолеет изгибы и склоны, он намеренно сделал колею кривой с острыми углами. Частично она была сделана из веревки и проволоки.



Бреннан и его изобретение / Фото Аmusing Рlanet

Во время показа в 1907 году Бреннан посадил свою дочь в гироскоп, который без колебаний и переворачиваний проехал весь путь туда и обратно. Это был фурор!



Бреннан посадил дочь в гироскоп / Фото Аmusing Рlanet

Эта демонстрация помогла изобретателю получить определенное финансирование. За эти деньги он построил 40-метровую машину, которая работала на бензиновом двигателе.



Полноразмерный гироскоп Бреннана / Фото Аmusing Рlanet

Впервые вагон поехал 15 октября 1909 года, перевозя 32 человека вокруг завода. Во второй раз Бреннан продемонстрировал монорельсовый гироскоп в 1910 году на японско-британской выставке в Лондоне.

На этот раз, вагон перевозил 50 человек по круговой колее со скоростью 32 километра в час. Среди пассажиров был Уинстон Черчилль, присутствие которого помогло Бреннану заручиться большой поддержкой для своего монорельсового проекта. Но несмотря на первоначальный энтузиазм, он так и не смог привлечь инвесторов. В конце концов Бреннан был вынужден отказаться от своей мечты.



Демонстрация гироскопа / Фото Аmusing Рlanet

Монорельс Шерля

Пока Бреннан был занят испытанием своего изобретения, немецкий издатель и меценат Август Шерль объявил о публичной демонстрации еще одного гироскопического монорельса, который он разработал в Германии.

объявил о публичной демонстрации еще одного гироскопического монорельса, который он разработал в Германии. Монорельс Шерля также был полноразмерным транспортным средством , но меньшим, чем у Бреннана, длиной всего в 5 метров. Он разместил 4-х пассажиров на 2-х поперечных сиденьях.

, но меньшим, чем у Бреннана, длиной всего в 5 метров. Он разместил 4-х пассажиров на 2-х поперечных сиденьях. Настоящими изобретателями машины были Пол Фрелих и Эмиль Фальке, а Шерль просто финансировал проект. Однако, когда он увидел, что машина не получила значительной финансовой поддержки, Шерль отказался от этой идеи.



Монорельсовая железная дорога / Фото Аmusing Рlanet

Наследие гироскопов

Концепция гироскопов нашла применение во многих современных машинах, например, в самолетах, подводных лодках и космических телескопах. Однако, ее никогда не использовали на железной дороге.



Гироскоп, в котором сидит ребенок / Фото Аmusing Рlanet

После неудачи с гироскопом Бреннан нашел работу в армии в отделе изобретений боеприпасов, где начал работать над экспериментальным вертолетом. Он получил значительную поддержку из воздушного министерства, а также из британского министерства боеприпасов. Однако, во время демонстрационного полета произошла авария, что привело к потере финансирования.

Жизнь Бреннана закончилась трагически – в 1932 году он погиб в дорожно-транспортном происшествии.