Исследователи "научили" искусственную кожу реагировать на удары: почему это полезно

Ученым удалось сделать так, чтобы искусственная кожа, прикрепленная к колену человека, при сильном ударе о металлический шкаф образовывала фиолетовый "синяк". Новая технология поможет выявлять повреждения в протезах и робототехнике.

Материалы исследования опубликованы в ACS Applied Materials & Interfaces.

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Детали

Когда человек ударяется локтем о стену, он не только чувствует боль, но и может получать синяки. Работы и протезы конечностей не имеют этих "предупредительных знаков", что может привести к дальнейшим травмам. Так, исследователи разработали искусственную кожу, которая испытывает силу через ионные сигналы, а также меняет цвет с желтого на синий, обеспечивая визуальную подсказку о повреждениях.

Ученые добавили в ионный органогидрогель специальную молекулу – спиропиран. Она способна менять цвет при механическом воздействии. В результате на желтой коже образуется "синяк" голубо-фиолетового цвета.

Участников эксперимента попросили протестировать разработку. Добровольцы надели искусственную кожу на различные части тела (палец, руку, колено) и ударились. Под воздействием силы робокожа изменила цвет и оставалась такой в ​​течение 2 – 3 часов.