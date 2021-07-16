Конструкция появилась на канале Аудезейтс Ахтербургвал 15 июля. Она является временной, через 2 года мост намерены забрать оттуда.

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Все потому, что пока старый мост отправили на реставрацию. Его планируют вернуть и повторно ввести в эксплуатацию уже до 2023 года.



Напечатанный мост в Амстердаме / Фото MX3D

Чем особый мост в Амстердаме

К его созданию присоединились компания MX3D, разработчик программного обеспечения Autodesk, крупнейшая металлургическая компания мира Arcelotittal, инженеры Arup и Университета Твенте.

Чтобы полностью собрать мост, понадобилось 6 месяцев. При этом, конструкцию, которую слой за слоем печатали на специальном 3D-принтере, сваривали 4 работы.

Справка. Длиной новый мост достигает 12,2 метра, шириной – 6,3 метра. Его вес – 6 000 килограммов. В мире уже есть мосты, напечатанные на 3D-принтере, однако этот – первый из стали.

Инновационный мост оснащен умными датчиками. Они обеспечат возможность следить за состоянием его эксплуатации и безопасностью конструкции в режиме реального времени.

Что говорят разработчики

Гендиректор компании MX3D Хейс ван дер Вел ден подчеркнул, что реализация этого проекта позволила установить новый стандарт стальной 3D-печати. По его словам, инновационные изделия представлять "совершенно новый язык дизайна".

Печатная сталь ведет себя совсем не так, как обычная. Это требовало новых фундаментальных исследований и правил расчета. Мы создали все это с нуля,

– добавил Стейн Йостен, старший инженер Arup.

Разработчики надеются, что в ближайшем будущем новая технология поможет строить конструкции, требующих меньшего количества материала.