В Исландии запустили крупнейшую в мире установку по очистке воздуха от CO2

В Исландии заработала крупнейшая в мире установка под названием Orca, которая удаляет из воздуха углекислый газ и превращает его в твердые минералы. Ежегодно она должна высасывать из атмосферы 4000 тонн CO2.

Революционную установку разработала компания Climeworks, которая имеет амбициозные планы поглотить мировые выбросы углерода. Orca может помочь избежать опасных уровней глобального потепления.

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Технология подземной минерализации

Для реализации этого проекта Climeworks объединился с экспертами из Carbfix, которые разработали революционную технологию быстрой подземной минерализации.

Для этого они смешивают с водой захваченный с воздуха CO2 и перекачивают его глубоко под землю.

Там он задерживается в камне с помощью естественного процесса минерализации, который занимает менее 2 лет.

Зато такое преобразование в природе может продолжаться сотни, а то и тысячи лет.

Об Orca

Строительство Orca началось в мае 2020 года и продолжалось всего 15 месяцев. Установка изготовлена ​​в виде инновационных накопительных блоков размером с контейнер, что складываются друг с другом. Она расположена рядом с геотермальной электростанцией Hellisheiði ON Power и полностью работает на возобновляемой энергии.



Установка Orca в Исландии / Фото Climeworks

Orca начала свою работу 8 сентября и, по данным Climeworks, ежегодно она собирает из воздуха 4000 тонн CO2. Но поскольку эту технологию можно легко тиражировать в разных местах по всему миру, в компании планируют увеличить свои мощности, чтобы захватывать миллионы тонн CO2 до второй половины этого десятилетия.

Глобальное потепление

Согласно новому отчету Межправительственной группы ООН по изменению климата, глобальное потепление будет иметь ужасные последствия в течение следующих 20 лет. Ссылаясь на более 14 тысяч научных исследований, в докладе отметили, что в промежутке 1850 - 1900 годов выбросы парниковых газов в результате деятельности человека привели среднее глобальное повышение температуры на 1,1 градуса по Цельсию. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится в течение следующих 20 лет, что приведет к общему росту минимум на 1,5 градуса по Цельсию.