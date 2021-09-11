Революційну установку розробила компанія Climeworks, яка має амбітні плани поглинути світові викиди вуглецю. Orca може допомогти уникнути небезпечних рівнів глобального потепління.

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Технологія підземної мінералізації

Для реалізації цього проєкту Climeworks об’єднався з експертами з Carbfix, які розробили революційну технологію швидкої підземної мінералізації .

. Для цього вони змішують з водою захоплений з повітря CO2 і перекачують його глибоко під землю.

Там він затримується у камені за допомогою природного процесу мінералізації, який займає менш ніж 2 роки .

. Натомість таке перетворення у природі може тривати сотні, а то й тисячі років.

Про Orca

Будівництво Orca розпочалося у травні 2020 року і тривало всього 15 місяців. Установка виготовлена у вигляді інноваційних накопичувальних блоків розміру контейнера, що складаються один з одним. Вона розташована поруч із геотермальною електростанцією Hellisheiði ON Power і повністю працює на відновлюваній енергії.



Установка Orca в Ісландії / Фото Climeworks

Orca розпочала свою роботу 8 вересня і, за даними Climeworks, щороку вона збиратиме з повітря 4000 тонн CO2. Але оскільки цю технологію можна легко тиражувати у різних місцях по всьому світу, у компанії планують збільшити свої потужності, щоб захоплювати мільйони тонн CO2 до другої половини цього десятиліття.

Глобальне потепління

Згідно з новим звітом Міжурядової групи ООН зі зміни клімату, глобальне потепління матиме жахливі наслідки протягом наступних 20 років. Посилаючись на понад 14 000 наукових досліджень, у доповіді зазначили, що у проміжку 1850 – 1900 років викиди парникових газів внаслідок діяльності людини спричинили середнє глобальне підвищення температури на 1,1 градуса за Цельсієм. Прогнозується, що ця тенденція збережеться протягом наступних 20 років, що призведе до загального зростання принаймні на 1,5 градуса за Цельсієм.