Эксперты решили рассмотреть возможность использования старых лопастей в строительных проектах, таких как пешеходные мосты. Они указывают на невероятную прочность материала и полую внутреннюю структуру.

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Решение уже тестирует Университетский колледж Корка, что является частью более широкого проекта Re-Wind, в котором принимают участие эксперты из Королевского университета Белфаста, Городского университета Нью-Йорка и Технологического института Джорджии. Специалисты испытывают технологию путем включения секций лопастей на мосту через Миддлтон-Янгхол Гринуэй.

Проблематика

в Великобритании и ЕС будет выведено из эксплуатации около 15 000 лопастей турбин до 2023 года;

в Ирландии более 11 000 тонн лопастей должны быть выведены из эксплуатации до 2025 года;

предусматривают, что объем отходов турбин в мире вырастет с 400 000 тонн в год в 2030 году до двух миллионов тонн к 2050 году.

кроме огромного размера лезвий, армированный пластик и стекловолокно, используемые в их конструкции, не поддаются биологическому разложению.

Похожий вариант был принят подрядчиком высокоскоростных железнодорожных линий Великобритании Skanska Costain Strabag. Он работал с Национальным центром композитов, чтобы заменить сталь на снятые с производства лопасти ветряных турбин для армирования бетона, используя процесс, который сокращает производство углерода до 90 процентов.

Лопасти ветряных турбин чрезвычайно трудно утилизировать. Идеи о том, что с ними делать после того, как их уберут, варьируются от превращения их в горки для детских площадок до переработки их в гранулы для клея и красок,

– объясняет Харрисон О'Хара из консорциума Skanska Costain Strabag.

Секции лопастей будут использоваться на временных подъездных путях, верхних участках бетонных стен и цоколях, образующих фундамент для бортовых кабин.

Другие инициативы

Специалисты также были сосредоточены на способах вторичной переработки материалов, из которых состоят лезвия. Так, компания Vestas Wind Turbine Systems (Дания) в сотрудничестве с Орхусским университетом разработала методику, позволяющую разделить термореактивный композитный материал на волокна и эпоксидную смолу.

После этого происходит процесс химического цикла, что позволяет разложить эпоксидную смолу на основные компоненты, которые затем можно использовать для изготовления новых лопастей турбины. Таким образом, он создает круговой путь для эпоксидной смолы – так материалы не расходуются впустую.

Норвежская компания Akers Horizons, которая входит в состав Aker Offshore Wind, обратила внимание на материал из стекловолокна. В сотрудничестве с Университетом Стратклайда она разработала уникальную систему термического восстановления и обработки.

"Мы начинаем с отработанных стеклопластиковых отходов, которые затем сортируются и перемещаются через процесс восстановления, в результате чего мы получаем многократное стекловолокно для новых продуктов. Это ключ к истинной циркуляции продукта", – говорит Матс Екведт с Aker Offshore Wind.

Новейший метод может изменить правила игры в отрасли в целом. По словам специалистов, лом из стеклопластика представляет собой проблему не только для ветроэнергетики, но и для всех отраслей, в производстве которых используются стеклопластиковые материалы. Это включает производство автомобилей, морских судов, добыча нефти и газа, строительство, спортивные товары и многое другое.

"Сейчас мы сосредоточены на переработке лопастей ветряных турбин, но наша цель – разработать процессы восстановления, достаточно надежныt, чтобы справиться с другими видами отходов", – подитожил Екведт.