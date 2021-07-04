Експерти вирішили розглянути можливість використання старих лопатей в будівельних проєктах, таких як пішохідні мости, зважаючи на неймовірну міцність матеріалу та порожнисту внутрішню структуру.

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Рішення вже тестує Університетський коледж Кірка, що є частиною більш широкого проєкту Re-Wind, в якому беруть участь експерти з Королівського університету Белфаста, Міського університету Нью-Йорка і Технологічного інституту Джорджії. Фахівці випробовують технологію шляхом включення секцій лопатей в міст через Міддлтон-Янгхол Грінуей.

Проблематика

у Великій Британії та ЄС буде виведено з експлуатації близько 15 000 лопатей турбін до 2023 року;

в Ірландії понад 11 тисяч тонн лопатей повинні бути виведені з експлуатації до 2025 року;

передбачають, обсяг відходів турбін у світі виросте з 400 тисяч тонн на рік у 2030 році до двох мільйонів тонн до 2050 року.

окрім величезного розміру лез, армований пластик і скловолокно, що використовуються в їх конструкції, не піддаються біологічному розкладанню.

Схожий варіант був прийнятий підрядником високошвидкісних залізничних лінії Великобританії Skanska Costain Strabag. Він працював з Національним центром композитів, щоб замінити сталь на зняті з виробництва лопаті вітряних турбін для армування бетону, використовуючи процес, який скорочує виробництво вуглецю до 90 відсотків.

Лопаті вітряних турбін надзвичайно важко утилізувати. Ідеї ​​про те, що з ними робити після того, як їх приберуть, варіюються від перетворення їх в гірки для дитячих майданчиків до переробки їх в гранули для клею і фарб,

– пояснює Харрісон О'Хара з консорціуму Skanska Costain Strabag.

Секції лопатей будуть використовуватися на тимчасових під'їзних шляхах, верхніх ділянках бетонних стін і цоколях, що утворюють фундамент для бортових кабін.

Інші ініціативи

Фахівці також були зосереджені на способах вторинної переробки матеріалів, з яких складаються леза. Так, компанія Vestas Wind Turbine Systems (Данія) у співпраці з Орхуським університетом розробила методику, що дозволяє розділити термореактивний композитний матеріал на волокна й епоксидну смолу.

Після цього відбувається процес хімічного циклу, що дозволяє розкласти епоксидну смолу на основні компоненти, які потім можна використовувати для виготовлення нових лопатей турбіни. Таким чином, він створює круговий шлях для епоксидної смоли, а це означає, що матеріали не витрачаються даремно. Мета – розробити процеси відновлення, досить надійні, щоб впоратися з іншими видами відходів.

Норвезька компанія Akers Horizons, що входить до складу Aker Offshore Wind, звернула увагу на матеріал зі скловолокна. У співпраці з Університетом Стратклайда вона розробила унікальну систему термічного відновлення та обробки.

Ми починаємо з відпрацьованих склопластикових відходів, які потім сортуються і переміщаються через процес відновлення, в результаті чого ми отримуємо багаторазове скловолокно для нових продуктів. Це ключ до істинної циркуляції продукту,

– говорить Матс Екведт з Aker Offshore Wind.

Новітній метод може змінити правила гри в галузі в цілому. За словами фахівців, лом зі склопластику являє собою проблему не тільки для вітроенергетики, а й для всіх галузей, у виробництві яких використовуються склопластикові матеріали. Це включає виробництво автомобілів, морських суден, видобуток нафти та газу, будівництво, спортивні товари та багато іншого.

"Зараз ми зосереджені на переробці лопатей вітряних турбін, але наша мета – розробити процеси відновлення, досить надійні, щоб впоратися з іншими видами відходів", – Екведт.