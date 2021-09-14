Инженер с Ровенской области собственноручно сконструировал миниэлектрокар

14 сентября 2021 , 21:35
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Источник:

iTV

Андрей Буткевич, инженер Ровенской атомной электростанции, разработал собственный миниэлектрокар. На проект мужчина потратил около года.

Авторский электрический автомобиль развивает скорость в две лошадиные силы, поэтому не требует регистрации. Транспортное средство может подойти для поездок в магазин за продуктами.

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Изобретатель подчеркнул, что идею позаимствовал у испанских разработчиков. "Понял, что надо работать и сделать себе такой проект, – отмечает мужчина.

О миниэлектрокаре

  • выполнен из экологически чистых материалов;
  • оборудован электродвигателем и солнечными батареями;
  • развивает скорость до 35 километров в час;
  • оснащен ручными тормозами, световыми приборами, камерой заднего вида и функцией рекуперации;
  • есть багажное отделение;
  • рассчитан на два человека.

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Автор: Катерина Сердюк