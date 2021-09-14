Инженер с Ровенской области собственноручно сконструировал миниэлектрокар

Андрей Буткевич, инженер Ровенской атомной электростанции, разработал собственный миниэлектрокар. На проект мужчина потратил около года.

Авторский электрический автомобиль развивает скорость в две лошадиные силы, поэтому не требует регистрации. Транспортное средство может подойти для поездок в магазин за продуктами.

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Изобретатель подчеркнул, что идею позаимствовал у испанских разработчиков. "Понял, что надо работать и сделать себе такой проект, – отмечает мужчина.

О миниэлектрокаре

выполнен из экологически чистых материалов;

оборудован электродвигателем и солнечными батареями;

развивает скорость до 35 километров в час;

оснащен ручными тормозами, световыми приборами, камерой заднего вида и функцией рекуперации;

есть багажное отделение;

рассчитан на два человека.

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