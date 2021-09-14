Инженер с Ровенской области собственноручно сконструировал миниэлектрокар
14 сентября 2021 , 21:35Читати новину українською
Источник:iTV
Андрей Буткевич, инженер Ровенской атомной электростанции, разработал собственный миниэлектрокар. На проект мужчина потратил около года.
Авторский электрический автомобиль развивает скорость в две лошадиные силы, поэтому не требует регистрации. Транспортное средство может подойти для поездок в магазин за продуктами.
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Изобретатель подчеркнул, что идею позаимствовал у испанских разработчиков. "Понял, что надо работать и сделать себе такой проект, – отмечает мужчина.
О миниэлектрокаре
- выполнен из экологически чистых материалов;
- оборудован электродвигателем и солнечными батареями;
- развивает скорость до 35 километров в час;
- оснащен ручными тормозами, световыми приборами, камерой заднего вида и функцией рекуперации;
- есть багажное отделение;
- рассчитан на два человека.
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